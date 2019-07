Inter | Marotta contro Wanda Nara? “Procuratori che facevano i grossisti di piante… “

Mercato Inter - Marotta vorrebbe portare in nerazzurro Barella e Milinkovic-Savic : L'Inter è sicuramente tra le grandi protagoniste di questi primi giorni della sessione estiva di calcioMercato. Quattro gli acquisti ufficializzati dal 1 luglio ad oggi e non sembra finita visto che l'intenzione della società nerazzurra è quella di regalare una rosa più competitiva possibile al nuovo tecnico, Antonio Conte. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi summit di Mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang. I reparti ...

Calciomercato Inter : nuovo incontro Marotta-Giulini per sbloccare l'affare Barella : Il Calciomercato dell'Inter è pronto a scaldare fortemente i motori, dopo la scadenza del 30 giugno per mettere a bilancio tutte le varie situazioni di mercato legate alle regole del Fair Play Finanzionario, Dopo le ufficializzazioni dei tre nuovi acquisti, Godin dall'Atletico Madrid, Lazaro dall'Hertha Berlino e Sensi dal Sassuolo, la società del Gruppo Suning è pronta ad affondare per il colpo Barella. Oltre al calciatore del Cagliari, diversi ...

Inter - Ernesto Pellegrini lancia i nerazzurri : “Marotta e Conte sono una garanzia” : “Conte all’Inter? Anche Trapattoni era un uomo targato Juve, quando venne all’Inter. E’ una garanzia, per quello che ha vinto e il lavoro che ha svolto. Sa motivare i giocatori, ha carattere. Ha sempre grande voglia di vincere, la stessa che hanno gli Interisti”. sono le dichiarazioni di Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter del record, ospite ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su ...

Inter - clamoroso - papà Kean : “Sogna in nerazzurri”. Marotta offre Icardi alla Juve : papà Kean- Intervistato ai microfoni di “PassioneInter.com”, il papà di Moise Kean ha colto l’occasione per sottolineare un retroscena clamoroso sul passato, ma soprattutto sul futuro dell’attaccante bianconero: “A casa quasi tutti i suoi fratelli tifano Milan. Io ed uno dei suoi fratelli siamo invece Juventini. E lui resisteva: “No, io tifo Inter!”. Tutto è […] L'articolo Inter, clamoroso, papà Kean: ...

Fra l'Inter e Lukaku ci sono 85 milioni. Marotta ha l'accordo col belga - lo United chiede troppo : Inter (deve fare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno), Roma, Milan hanno necessità di mettere a posto il bilancio per rientrare nei paletti Uefa. In casa nerazzurra arrivano notizie dalla doppia lettura per quanto riguarda Lukaku 26 anni, primo obiettivo di Conte per l' attacco. Il calciato

Inter – Icardi va o resta? Marotta non si sbilancia : “è una questione di correttezza” : Marotta non si sbilancia sul futuro di Icardi: le parole dell’ad nerazzurro sull’attaccante argentino Non è ancora fatta del tutto chiarezza sul futuro di Mauro Icardi all’Inter: il calciatore argentino ha espresso il suo desiderio di voler rimanere nel club nerazzurro, pur a costo di dover dimostrare ciò che vale al nuovo allenatore Antonio Conte, ma la società non ha ancora deciso in che direzione andare. L’Inter, ...

Marotta : «Ricollocare l’Inter a livello nazionale ed europeo» : l’Inter ha presentato oggi il ritiro pre-stagionale in vista del campionato di Serie A 2019/2020. Ritiro che si terrà a Lugano, dove direttamente dal Casinò della città svizzera i dirigenti nerazzurri sono intervenuti durante la conferenza stampa. Tra questi, anche l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ha esordito così: «Grande è il valore economico dietro al […] L'articolo Marotta: «Ricollocare l’Inter a livello nazionale ed ...

Inter - Marotta : “Conte - obiettivi e sogno scudetto - vi dico tutto” : L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto della situazione sui nerazzurri a Lugano nel corso della presentazione del ritiro estivo 2019, in programma dall’8 al 14 luglio. Le sue parole anche su Conte. “Conte è un top player, ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare le sue grandi qualità, ha dalla sua una cultura vincente, ha vinto in Italia e in Inghilterra, ha fatto un grande cammino ...

Inter - frecciatina indiretta di Marotta a Icardi e Wanda Nara : l’ad nerazzurro punge sull’argomento social : Presente al Castello Sforzesco per un convegno sui leader, Beppe Marotta ha espresso il proprio punto di vista sui social Una frecciatina indiretta, parole taglienti che sembrano avere due precisi destinatari: Icardi e Wanda Nara. Le dichiarazioni sono di Beppe Marotta che, presente ad un convegno sui leader tenutosi al Castello Sforzesco di Milano, ha espresso il proprio punta di vista sui social, molto utilizzati dalla coppia ...

Conte : “L’Inter è un club ambizioso. L’arrivo di Marotta lo dimostra” : Sul numero di luglio/agosto di GQ Paolo Condò intervista il nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte. Il sito della rivista ne dà un’anticipazione. Conte dice di essere consapevole di avere cucita addosso un’immagine che fa sì che, attorno a lui, si creino aspettative di vittoria. Lo chiarisce bene quando Condò gli chiede se con l’Inter ha intenzione di lottare per lo scudetto: “L’insieme dei risultati che ho ...

Il Napoli procede senza soste la sua ricerca per rinforzare la Rosa nel reparto offensivo. I nomi che circolano si confermano di livello altissimo, a partire da James Rodriguez fino a Lozano, ...

Clamoroso! Inter - Conte scarica Icardi! Marotta lo comunicherà a Wanda Nara : Antonio Conte non vuole Mauro Icardi in rosa Rottura totale tra l’Inter e Mauro Icardi. Il neo tecnico Antonio Conte non ha intenzione di tenere un calciatore che ha dimostrato di avere comportamenti che creano problemi nello spogliatoio. Icardi parlò chiaro riguardo la sua volontà di rimanere per poter dimostrare il suo amore per il club: “Voglio restare, provare a convincere Conte in ritiro. Lasciatemi dimostrare cosa posso ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo - i nomi in entrata per la Juventus - l’Inter si iscrive all’asta per Pépé : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. affari Marotta-Cairo – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato ...