Inghilterra-Svezia calcio femminile | Finale 3°-4° posto Mondiali 2019 | orario d’inizio e

(Di sabato 6 luglio 2019) Oggi alle 17.00, lo Stade de Nice, a Nizza, sarà teatro delladel terzo e quartodeidi. Sul rettangolo verde transalpino le inglesi e le scandinave andranno in cerca di riscatto dopo aver perso nelle semifinali l’occasione di contendersi il titolo. Due compagini ben organizzate si contenderanno dunque la terza piazza di questa rassegna: da un lato la potenza di fuoco delle britanniche perfettamente rappresentata da Ellen White (6 marcature in questi) e dall’altro la grande solidità difensiva svedese iconizzata da calciatrici del calibro di Nilla Fischer e Linda Sembrant. Si prospetta, anche per questo, un match interessante, aperto ad ogni risultato.del terzo e quartodeidi, sarà trasmessa da Sky Sport e da Rai Sport in diretta, nonché vi sarà la diretta ...

