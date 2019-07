Il veliero Alex nel porto di Lampedusa

Il veliero Alex scortato verso il porto di Lampedusa |Salvini : forze dell'ordine pronte : L'imbarcazione della ong Mediterranea in navigazione verso l'isola dopo aver avvisato tutti via social. Salvini la defnisce "nave dei centri sociali". Al largo anche la Alan Kurdi (ong Sea Eye).

Migranti : torna in mare Mediterranea - il veliero Alex punta verso la Libia : I volontari italiani ripartono. La barca non è attrezzata per soccorrere Migranti, potrà prestare solo primo soccorso. A bordo anche il leader di Open Arms, Oscar Camps: "Momento nero per tutta l'Europa, non solo in Italia"