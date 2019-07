Il trionfo della musica italiana a San Siro | Laura Pausini brilla con Biagio Antonacci in

Palio di Siena 2019 - vittoria da batticuore della Giraffa! “Tittìa” e “Tale e Quale” in trionfo nella carriera della Madonna di Provenzano : Giovanni Atzeni, detto Tittìa, su Tale e Quale, porta alla vittoria la Contrada della Giraffa nel Palio di Siena corso oggi in Piazza del Campo, e dedicato, come di consueto il 2 luglio alla Madonna di Provenzano. Una carriera da batticuore, con un finale thrilling, come non si vedeva da almeno una dozzina d’anni. Il sorpasso della Giraffa è infatti arrivato proprio negli ultimi metri, ai danni della Chiocciola, che aveva condotto la ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi e il periodo più nero della carriera. Terza caduta di fila nel giorno del trionfo del compagno di squadra… : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, il Dottore è infatti reduce da tre cadute consecutive e non vince una gara da esattamente due anni, dal GP d’Olanda 2017. Numeri non idonei al talento indiscusso del fuoriclasse di Tavullia che fatica a trovare la luce fuori dal tunnel. La stagione sembrava incominciata bene con i secondi posti in Argentina e ad Austin, poi progressivamente si è spento e ...

Radio Italia Live - trionfo a Palermo tra il bacio al produttore di Achille Lauro al produttore e uno scivolone della Mannoia sul palco : Grande successo per il secondo appuntamento di Radio Italia Live-Il Concerto, che dopo Milano si è spostato al Foro Italico di Palermo. L’abbraccio della città si è tradotto in 44mila presenze che hanno applaudito Fabrizio Moro, Paola Turci, Benji e Fede, Irama, Il Volo e tanti altri. Tra i momenti “cult” di una delle manifestazioni più importanti del panorama musicale Italiano, lo scivolone di Fiorella Mannoia sul ritmo de Il senso: sul ...

F1 - GP Francia 2019 : il trionfo della noia! Piloti legati a troppe norme e alla gestione di gomme e di consumi : “Che barba, che noia, che noia, che barba!“. Ammettiamolo, il GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale di F1 2019, è stato tutt’altro che uno spettacolo attrattivo. Al di là della regale e meritata vittoria di Lewis Hamilton (Mercedes), gli spunti sono davvero pochi e, oltre ai complimenti doverosi al britannico, poco si può fare. Al contrario, invece, tanto c’è da dire. Il Circus dibatte ormai da tempo sul come ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : trionfo della Russia nel torneo maschile. Lettonia sconfitta in finale - terza la Bielorussia : Va alla Russia la medaglia d’oro nel torneo di Basket 3×3 maschile agli European Games di Minsk 2019, con una finale sostanzialmente dominata fin dall’inizio e chiusa pochi secondi prima del termine dei 10 minuti contro la Lettonia. Punteggio finale di 21-14, con 9 punti di Ilia Karpenkov e 7 di Kirill Pisklov, rispettivamente numero 7 e 3 del ranking mondiale Under 23 maschile FIBA 3×3. Un torneo, quello russo, ...

Tennistavolo - Japan Open 2019 : tripletta di Xu Xin - trionfo della Cina - che conquista tutti i tabelloni : Si è concluso a Sapporo il Japan Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour Platinum: dominio incontrastato del cinese Xu Xin, che conquista tutti i tre tabelloni ai quali ha preso parte, e completa il trionfo della Cina, che conquista tutti i tabelloni. In finale anche due derby cinesi, nei tabelloni femminili. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin (Cina) batte Lin Yun-Ju (Cina Taipei) 4-1 (11-9, 14-12, 8-11, 11-3, ...

Leni Riefenstahl - YouTube rimuove Il trionfo della volontà - : Alessandro Zoppo In seguito alle nuove norme sui contenuti, il colosso del video sharing ha eliminato il film della Riefenstahl a causa dei contenuti nazisti Il trionfo della volontà, il film diretto da Leni Riefenstahl nel 1934 sull’adunata nazionalsocialista di Norimberga, è stato rimosso da YouTube. Il documentario, non soggetto a copyright, era disponibile per intero sul sito di video sharing in quanto parte del dominio pubblico. ...

Ciclismo - 48^ Coppa della Pace : trionfo tedesco con Georg Zimmermann - sul podio Rastelli e Zana : La 48^ Coppa della Pace – 45° Trofeo fll. Anelli, è di dominio straniero con il tedesco Georg Zimmermann. Il portacolori del Tirol Ktm Cycling team ha trionfato sul traguardo di Sant’Ermete (RN), autore di una prova maiuscola che gli ha consentito di giungere con una manciata di metri di vantaggio sul gruppo, sin sul traguardo del classico tracciato romagnolo gremito di pubblico. Tra pochi giorni partirà proprio dalla Romagna il Giro ...

Ciclismo - Damiano Cima : “Il trionfo a Santa Maria di Sala è stato un successo di molti - della squadra e di coloro che hanno creduto in me” : La vittoria di Damiano Cima nella diciottesima tappa del Giro d’Italia è stata senza ombra di dubbio una delle giornate più belle della 102^ edizione della Corsa Rosa. Un trionfo che ha lasciato tutti sbigottiti, conquistato per una questione di centimetri, in cui il venticinquenne bresciano ha letteralmente beffato la rimonta del gruppo al termine di una fuga a tre. Santa Maria di Sala è stata la ciliegina sulla torta per l’alfiere ...

Champions League - sesto trionfo per il Liverpool nella propria storia : tutte le foto della festa [GALLERY] : Il Liverpool alza al cielo la sesta Champions League, niente da fare per il Tottenham sconfitto con il punteggio di 2-0 Dodici mesi dopo la sconfitta in finale a Kiev contro il Real Madrid, il Liverpool si riscatta e vince per la sesta volta nella sua storia la Champions League superando 2-0 nel derby tutto inglese il Tottenham. Al Wanda Metropolitano di Madrid, i ‘reds’ passano in vantaggio al secondo minuto grazie a un rigore ...

Europa League - Chelsea-Arsenal 4-1 : in finale trionfo della squadra di Sarri : Il Chelsea batte l’Arsenal 4-1 e conquista l’Europa League. È il primo trionfo europeo di Maurizio Sarri, arrivato al termine di una finale durate appena un tempo. Nella ripresa infatti i Blues hanno dominato l’altra squadra londinese affondandola con i colpi di Giroud al 49esimo, Pedro e una doppietta di Hazard. Inutile il tentativo di Iwobi di riaprire il match sul 3-0 al 69′, perché dopo tre minuti il secondo gol del ...

Matteo Salvini - l'analisi di Renato Mannheimer sul trionfo leghista : "L'essenza della sua vittoria" : L'essenza della vittoria di Matteo Salvini alle ultime elezioni Europee non è solo il frutto della costante presenza del leader della Lega in tv e sui social. Come sottolinea il sondaggista Renato Mannheimer sul Giornale, il merito del viceministro leghista va ricercato nella profonda trasformazione

Matteo Salvini - dopo il trionfo alle Europee arriva la minaccia della Commissione Ue : procedura di infrazione : La famigerata "letterina". La aveva evocata Matteo Salvini nella conferenza stampa di questa mattina, in cui ha commentato il trionfo della Lega alle Elezioni Europee. "Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro e il primo. Non sto a impiccarmi