Il TgR riprende il Napolista | “tuffi Universiadi | biglietti venduti ma spalti vuoti”

(Di sabato 6 luglio 2019) Il TgR Campania delle 14 dà ragione alsu quanto accaduto ieri alla piscina della Mostra d’Oltremare, che ospita le gare per i tuffi dell’Universiade estiva in città. Abbiamo raccontato che ieri la gara si è svolta di fronte aglipraticamente deserti perché le persone in fila per acquistare il biglietto si sono sentite rispondere che non ce n’erano e che erano stati tuttionline. Ebbene, il TgR oggi è tornato sull’argomento parlando di un vero e proprio giallo: “Chi voleva assistere alla gara si è sentito rispondere che ierano esauriti. In realtà siamo entrati all’interno dell’impianto e ci sono diversi posti vuoti. Quindi tutto tranne che un impianto tutto esaurito”. Non solo. L’edizione locale del Tg aggiunge che i problemi riguardano anche la vendita online: “C’è qualche problema, anche considerando ...

