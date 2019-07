Il sindacato di polizia | “Il decreto Salvini è propaganda che criminalizza il dissenso e

Il sindacato di polizia (Silp) a Matteo Salvini : “Tanti discorsi ma manca il rinnovo del contratto” : In un colloquio con Fanpage.it, Daniele Tissone, segretario generale del sindacato Italiano Lavoratori polizia (Silp-Cgil), ha spiegato l'iniziativa di pubblicare sul sito un contatore che ricorda al governo italiano i 156 giorni passati dalla scadenza del contratto delle forze dell'ordine: "Qui si fanno tanti discorsi , in particolare il vicepresidente del Consiglio, sui poliziotti, ma poi non sono stati rinnovati i contratti".Continua a leggere

Padova - coppia gay in carcere nella stessa cella : "Vogliamo sposarci". sindacato polizia insorge : I due detenuti sono in un reparto speciale presso la casa di reclusione Due Palazzi e avrebbero dichiarato di volersi sposare. Il Sindacato: "Questa situazione è diventata intollerabile e va ben oltre il sistema delle 'celle aperte'". Ma quello di Padova non è certo il primo caso di autorizzazione in tal senso.