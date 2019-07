Il senso della legalità del ministro Salvini

Animalisti interrompono Salvini sul palco della Coldiretti : “Giù le mani dagli orsi”. Ministro : “Serve buon senso” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un piccolo gruppo di Animalisti, che hanno interrotto il suo intervento sul palco della Coldiretti gridando: “Giù le mani dagli animali e dagli orsi”. Salvini ha risposto agli slogan con una battuta “Lunga vita all’orso” prima di parlare del problema dei cinghiali: “Occorre un po’ di buon senso: fra poco il cinghiale arriva a prendermi il telecomando della tv in salotto. E a Milano ...

Padellaro e “Il gesto di Almirante e Berlinguer” : “Nostra calsse politica recuperi senso dello Stato e del bene comune” : “Il rispetto non è una formalità. È una parola piena di sginificato quando, come in questo caso, due avversari decidono di parlarsi perché sentono che c’è un bene superiore, un bene comune, che è l’interesse nazionale. E in nome dell’interesse nazionale si può anche stringere la mano al nemico. Questa è la grande lezione che ho cercato di raccontare in questo libro”. Lo ha detto Antonio Padellaro, presentando il suo ...

Sea Watch - quel che manca è il senso della misura : Carola ha solo fatto il suo dovere : di Riccardo Mastrorillo Quando venne pubblicato nel 1748, il più famoso dei saggi di Montesquieu fu contestato dalla Sorbona e messo all’indice da Santa Romana Chiesa. Montesquieu scriveva considerazioni incontrovertibili sulla separazione dei poteri e sul condizionamento sociale delle leggi. Carola Rackete, la comandante della Sea Watch che il 29 giugno ha forzato il blocco e ha attraccato al porto di Lampedusa, è stata agli arresti ...

Manuel Galiano parla della rottura con Giulia Cavaglia : “Vittimismo senza senso - ti ho coperto” : Manuel Galiano ha rotto il silenzio sulla rottura con Giulia Cavaglia. L'ex corteggiatore di 'Uomini e Donne' ha dichiarato di reputare senza senso il vittimismo dell'ex tronista. Quindi ha aggiunto che sarebbe stato pronto a coprirla ancora per mesi: "Mi sarei preso altri 3 mesi di insulti pur di coprirti e comportarmi da signore nei tuoi confronti".Continua a leggere

Xiaomi abbandona le serie Mi Note e Mi Max e spiega il senso della nuova serie CC : Xiaomi conferma l'abbandono delle serie MiMax e Mi Note, e ci spiega il senso della nuova serie CC, annunciata ieri in Cina. L'articolo Xiaomi abbandona le serie Mi Note e Mi Max e spiega il senso della nuova serie CC proviene da TuttoAndroid.

La storia di Noa mostra lo smarrimento collettivo in cui si è perso il senso della vita : Stamattina a colazione leggevo con mio figlio di 4 anni il libro delle emozioni. Un bel libro per bambini che spiega ai piccoli come riconoscere il proprio mondo emotivo collegandolo ai colori. Mentre Francesco mi raccontava di quando si sente rosso (arrabbiato) e quando giallo (allegro), mi sentivo colma d’amore per i miei figli e non potevo non pensare alla giovane piccola fragile Noa abbandonata alla sua profonda sofferenza, al ...

M5s - Paragone : ‘Non minimizziamo - capire senso della sconfitta’. Buffagni : ‘Ripartire con umiltà e più partecipazione’ : “Una cosa non voglio sentir dire. Erano le Europee. Non minimizziamo. Se vogliamo ripartire – e dobbiamo ripartire – capiamo il senso della sconfitta”. Quando Luigi Di Maio stava per presentarsi davanti alle telecamere per ammettere la sconfitta, a parlare della necessità di imparare dal colpo pesantissimo arrivato alle urne sono stati i suoi stessi fedelissimi. Il primo è stato il senatore M5s Gianluigi Paragone. Un ...

Heather Parisi e i gemelli che «hanno cambiato il senso della mia esistenza» : Heather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi: la vita in famigliaHeather Parisi, diventata di nuovo mamma nove anni fa, a 50 anni, per festeggiare il compleanno dei suoi gemelli Elizabeth e Dylan ha ...

Governance della globalizzazione e Stati nazionali : riscopriamo i valori universali di umanità e senso civico : Anno 1648. La Pace di Vestfalia pone fine alla Guerra dei Trent’anni, ma fa molto, molto di più: crea le basi per la costituzione degli Stati nazionali, entità politiche con propri confini e una ben definita e riconosciuta sovranità rispetto agli assetti sovranazionali imperiali (quello che rimaneva del Sacro Romano Impero e anche della Spagna) oramai in fase di disfacimento.Dalla storia si possono trarre tante ...