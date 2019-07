Il Segreto | Anticipazioni Puntate Spagnole | Antolina Smascherata da Elsa ed Isaac!

Il Segreto - anticipazioni dall'8 al 13 luglio : Elsa vuole lasciare Puente Viejo : Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dall'8 al 13 luglio, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati del popolarissimo sceneggiato spagnolo che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Gli spoiler, infatti, vedranno come protagonista Elsa, la quale si ritroverà protagonista di un flirt con un nuovo arrivato a Puente Viejo, il dottor Fernandez. Non solo, la stessa Laguna ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 8 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1991 de Il SEGRETO di lunedì 8 luglio 2019: Lamberto e i suoi uomini armati circondano la casa e ordinano a Saul e Julieta di uscire. Quando il peggio sembra ormai giunto, fortunatamente arrivano Carmelo e Severo insieme alla Guardia Civile. Tuttavia non è finita qui: nel corso dell’arresto, Lamberto sottrae un’arma alla guardia e colpisce gravemente Prudencio, le cui condizioni sono destinate ad aggravarsi ...

Il Segreto Anticipazioni dall’8 al 12 luglio : Prudencio salva la vita di Julieta : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Prudencio gravemente ferito per salvare Julieta, il gesto di Saul Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana, Julieta e Saul cercano di ripararsi dai colpi di fucili degli uomini di Molero. Mauricio e Prudencio riescono a mettere in salvo la situazione, chiamando la guardia civile. Lamberto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Prudencio salva ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero : Carmelo e Don Berengario correranno in soccorso di Julieta e per vendicarla dell'abuso subito, spareranno a Eustaquio e Lamberto, uccidendoli.

Il Segreto - Prudencio è in fin di vita : anticipazioni trame dall’8 al 12 luglio : Cinque episodi in sette giorni, nuova settimana e nuova infornata delle intricate storie de Il segreto, la storica soap opera spagnola – che tra le altre cose ha reso celebre nel ruolo di Pepa la bella Megan Montaner, attiva anche in Italia – che viene trasmessa da sei anni sulle reti Mediaset e appassiona tantissimi spettatori. Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA ...

Il Segreto - rumor spagnoli : dopo ADELA e ANTOLINA - chi muore? [anticipazioni] : Le attuali puntate spagnole de Il Segreto sono all’insegna dell’alta tensione: dopo le morti di ADELA (Ruth Llopis) e ANTOLINA (Maria Lima), andate in onda di recente nella penisola iberica, qualcun altro potrebbe infatti lasciare la telenovela in maniera definitiva. Anche se per ora si tratta di rumor, e non di anticipazioni vere e proprie, cerchiamo un po’ di fare chiarezza sulla vicenda. Il Segreto, spoiler: ecco come sono ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Carmelo scopre che Esteban ha ucciso Adela : I drammi continueranno a tenere banco nelle trame spagnole de Il Segreto, dove alcuni personaggi amati dal pubblico usciranno di scena tragicamente. Sarà questo il caso di Adela, la seconda moglie di Carmelo, che morirà a causa di un incidente stradale. Fin dal primo momento, il vedovo capirà che non si è trattato di una semplice fatalità e si metterà alla ricerca del responsabile per compiere la sua vendetta. Le sue mire ricadranno subito su ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina muore davvero? : Spoiler provenienti dalla Spagna rivelano che la crudele ex ancella dirà presto addio alle trame della soap, ma il sospetto che si tratti di un altro machiavellico piano della bionda ha sfiorato molto i fan...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 5 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1990 de Il SEGRETO di venerdì 5 luglio 2019: Antolina ha ottenuto quel che voleva, ma Isaac sembra immediatamente pentirsi di aver ceduto alle avance della moglie… Fernando ha rifiutato l’offerta di Raimundo di curare i conti della villa, ma fa capire che cambierebbe idea se a chiederglielo fosse Maria… Hipolito e Onesimo verificano gli effetti del gimko su Don Anselmo e Paco e di conseguenza vogliono ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Fe inscena la sua morte per scappare da Faustino : Sembra che le sorprese non manchino mai nel paesino di Puente Viejo: le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una nuova uscita di scena di uno dei personaggi più amati della soap opera. Stiamo parlando di Fe Perez, l'amata bottegaia di Mauricio Godoy che per molto tempo ha lavorato nella Villa come domestica sotto il servizio di Donna Francisca. Vediamo il motivo della sua partenza e di come si svilupperà la sua uscita di ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa necessita un nuovo ricovero in ospedale : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate spagnole si concentrano sul decesso di Antolina, che cadrà da un dirupo dopo avere tentato di uccidere Isaac. La dark lady vorrà portare a termine la sua vendetta, non contenta della malattia da lei stessa causata ad Elsa. Quest'ultima, infatti, ha subito un delicato intervento al cuore e la sua convalescenza non sarà affatto facile, dato che dovrà fare attenzione alle emozioni che ...

Il Segreto Anticipazioni 4 luglio 2019 : Saul cade nella trappola di Prudencio e Mauricio : Saul si mette sulle tracce di Prudencio ma il fratello riesce a depistarlo. Il giovane Ortega insieme a Mauricio hanno un piano per tenere nascosta Julieta.

Il Segreto Anticipazioni : MARIA vuole fuggire con ROBERTO ma… : A Il Segreto, Gonzalo Castro (Jordi Coll) chiude definitivamente il matrimonio con MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) e ora quest’ultima verrà coinvolta in una storyline nuova di zecca grazie all’arrivo a Puente Viejo di ROBERTO Sanchez (Juan Dos Santos), un suo amico cubano. L’uomo, innamorato di lei, non starà simpatico né a Francisca Montenegro (MARIA Bouzas) e né a Fernando Mesia (Carlos Serrano), i quali faranno di tutto per ...

Anticipazioni Il Segreto al 13 luglio : Antolina ricatta Alvaro affinché sposi Elsa : Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dall'8 al 12 luglio sanciranno l'ulteriore avvicinamento tra Elsa e il dottor Alvaro. Sebbene l'epidemia di varicella cominci a diminuire (le stesse Camelia e Marcela guariranno), i due collaboratori continueranno a lavorare all'ospedale da campo e si avvicineranno ulteriormente. Il fatto sarà notato da Isaac che, sollecitato da Antolina, comincerà a nutrire della forte gelosia nei confronti della ...