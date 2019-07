huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) Lasciate perdere le risoluzioni pilatesche, gli appelli, puntualmente ignorati, al cessate-il-fuoco, le lacrime di coccodrillo dispensate, a New York come a Bruxelles, dopo massacri di civili come quello perpetrato nel centro di detenzione di migranti a Tajoura.Tutto questo fa parte di una stanca recita, messa in scena dalla diplomazia internazionale, che accompagna la guerra per procura combattuta in Libia. Le cose che contano davvero sono altre, e riguardano le alleanze che si stringono tra potenze globali e regionali a sostegno dei due contendenti interni. In Libia, si sta consolidando il-alper sostenere, condizionandolo, l’uomo forte della Cirenaica: il maresciallo Khalifa.È lui, per The Donald, ilsu cui puntare, l’”Assad”. E’ lui, l’ex ufficiale di Gheddafi, l’uomo al quale il ...

Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Il patto Trump-al Sisi per fare di Haftar il 'Gendarme' libico - MauroGiansante : RT @HuffPostItalia: Il patto Trump-al Sisi per fare di Haftar il 'Gendarme' libico - HuffPostItalia : Il patto Trump-al Sisi per fare di Haftar il 'Gendarme' libico -