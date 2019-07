Il nuovo DLC gratuito di Days Gone è ora disponibile

Assassin's Creed Odyssey si prepara a ricevere il nuovo DLC "Il Giudizio di Atlantide" : L'ultimo episodio che completa la storia di Atlantide all'interno di Assassin's Creed Odyssey ha finalmente una data di uscita.Come riporta VG247, Ubisoft ha confermato che il contenuto "Il Giudizio di Atlantide", ovvero l'ultima parte dell'episodio "Il Destino di Atlantide" sarà disponibile a partire dal 16 luglio su tutte le piattaforme.Quest'ultima parte va a chiudere l'episodio che ha visto precedentemente l'arrivo de "Il Tormento di Ade" e ...

E3 2019 : il nuovo DLC di Kingdom Hearts - Re Mind ha una data di uscita : Dopo aver stregato i fan con un nuovo video gameplay dedicato a Final Fantasy 7 remake, sul palco della conferenza Square è apparso un altro franchise molto amato dai giocatori di tutto il mondo, ovvero Kingdom Hearts.In particolare stiamo parlando dell'espansione di Kingdom Hearts 3, Re Mind che è stata protagonista di un trailer dedicato. Se ve lo state chiedendo, la nuova espansione arriverà nel periodo invernale.Leggi altro...

E3 2019 : Rage 2 riceverà un nuovo DLC chiamato "L'avvento dei fantasmi" : Durante la conferenza che si sta tenendo all'E3, Bethesda ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti all'interno di Rage 2. Il nuovo DLC intitolato L'avvento dei Fantasmi sarà in arrivo a partire da quest'anno. Ecco alcuni dei contenuti che saranno presenti nella nuova espansione.Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

E3 2019 : Borderlands 3 torna protagonista in un nuovo trailer - disponibile ora il DLC Commander Lilith & The Fight For Sanctuary di Borderlands 2 : La conferenza E3 2019 di Microsoft sta continuando in questi minuti e nel corso dell'evento c'è stato spazio anche per Borderlands 3.Nello specifico, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato all'esplosivo sparatutto.Ma non solo, in questa occasione è stato anche annunciato che il DLC di Borderlands 2, Commander Lilith & The Fight For Sanctuary, che farà da ponte narrativo per Borderlands 3, è ora disponibile.Leggi altro...

World War Z riceve il DLC "Undead Sea" che introduce una nuova mappa - un nuovo tipo di zombie e molto altro : Buone notizie per tutti i cacciatori di zombie che attualmente sono impegnati in World War Z di Sabre Interactive. Il gioco, infatti, ha visto il lancio di un nuovo aggiornamento che porta con sé una nuova mappa e un nuovo tipo di zombie, oltre a opzioni extra per l'online e un gran numero di cambiamenti al bilanciamento, riporta Destructoid."Undead Sea" vede squadre di giocatori trasportati a Tokyo per respingere gli orrori a bordo di una ...