Il Nintendo Switch Online supera i 10 milioni di utenti registrati

The Witcher 3 per Nintendo Switch arriverà a settembre? : La data di lancio di The Witcher 3 su Nintendo Switch potrebbe essere più vicina del previsto, almeno secondo al alcuni rumor.Come riporta Wfftech, gli sviluppatori CD Projekt RED hanno annunciato la versione del gioco per la console ibrida di Nintendo durante l'E3. Secondo quanto svelato dagli sviluppatori il gioco sarebbe uscito alla fine di quest'anno, ma attualmente non abbiamo ancora una data certa.Tuttavia un rivenditore ceco ha pubblicato ...

La data di uscita di The Witcher 3 su Nintendo Switch appare online : fake o realtà fantasy? : The Witcher 3 su Nintendo Switch non è più soltanto una fantasia, per la gioia di quanti vorrebbero giocare ad uno degli actionRPG a mondo aperto più apprezzati e iconici dell'attuale generazione del gaming. Nel corso del suo Direct in occasione dell'E3 2019 di Los Ageles, la casa di The Legend of Zelda e Super Mario ha infatti ufficializzato il debutto dell'ultima avventura di Geralt di Rivia sulla sua console ibrida, che potrà così essere ...

Tencent forma un nuova divisione focalizzata sul lancio di Nintendo Switch in Cina : Il gigante Tencent ha pubblicato due annunci di lavoro suo sito web il 1° luglio. La compagnia sta cercando di reclutare personale per il suo nuovo "dipartimento di cooperazione con Nintendo". Le due posizioni aperte sono per un analista aziendale, responsabile di analisi e approfondimenti, e uno sviluppatore web front-end, riporta Technode. Ad aprile, il Department of Culture and Tourism of Guangdong Province ha approvato Tencent per la ...

Offerte Amazon Giovedì 4 : Apple iMac e iPad Pro - Fritz!Box 7590 - Nintendo Switch - tanti smartphone e la nostra selezione delle migliori offerte! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

Layton Mystery Journey : Katrielle arriva su Nintendo Switch in Europa : Questo autunno gli appassionati di rompicapo afferreranno le proprie lenti di ingrandimento, i quaderni per gli appunti e i controller Joy-Con, per l’arrivo di Layton’S Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe su Nintendo Switch, in lancio l’8 novembre. I partecipanti al Japan Expo, evento in programma questo fine settimana in Francia, saranno i primi a poter provare il gioco, ...

Il classico per GBA Harvest Moon avrà un remake per Nintendo Switch in Giappone : Secondo quanto riferito dalla popolare rivista Giapponese Famitsu, è in arrivo per Nintendo Switch un remake del classico per Game Boy Advance Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Come riporta VGC, al momento il remake è atteso solo per il territorio Giapponese a partire dal 17 ottobre 2019 e non ci sono informazioni circa un'ipotetica versione occidentale, tuttavia di seguito possiamo mostrarvi alcune immagini. Harvest Moon: Friends of ...

Remothered : Tormented Fathers approda sulla console ibrida Nintendo Switch questo mese : Attraverso un comunicato stampa, Darril Arts e Stormind Games annunciano che i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente giocare a Remothered: Tormented Fathers a partire dal 26 luglio.Remothered è un gioco di Darril Arts, creato e diretto da Chris Darril e sviluppato da Stormind Games. Il porting su Switch è stato fatto da DICO Co., Ltd. Il gioco ha raccolto incredibili apprezzamenti e numerosi premi sin dalla sua prima versione e ora ...

Non solo Switch Mini : Nintendo potrebbe lanciare anche Switch Pro : Da tempo ormai si parla di una revisione di Nintendo Switch, con Nintendo che avrebbe in programma il lancio di una versione "Mini" e una più performante.Nella mattinata di oggi, vi abbiamo riportato le ultime voci su Switch Mini, emerse grazie all'immagine di un nuovo accessorio di Bigben pensato proprio per la fantomatica nuova console.Tuttavia, nell'immagine che vi avevamo proposto, si leggeva "Switch Mini 2" e, come riportato da ...

Nintendo Switch Mini è in arrivo? Spunta un nuovo accessorio per la console "revisionata" : Un'altra settimana e un altro design di accessori trapelato suggerisce che le console Nintendo Switch revisionate arriveranno presto.WinFuture avrebbe ricevuto immagini da una "fonte affidabile" che rivela che Bigben sta cercando di produrre accessori per la vociferate nuove console, riporta Nintendoinsider.Il prodotto in questione è una protezione in silicone per Nintendo Switch Mini.Leggi altro...

Tutti i giochi in uscita a luglio 2019 per PS4 - XBOX - Nintendo Switch e Pc : Di solito il mese di luglio non è un periodo in cui ci sono molte uscite di rilievo. Ma quest’anno ci sono diverse novità interessanti da tenere d’occhio. Andiamo a vedere quali sono i giochi in uscita per questo caldissimo luglio 2019: 02 – Martedì Final Fantasy XIV: Shadowbringers [MMORPG – PC/PS4] Arriva la nuovissima espansione per uno dei mmorpg del momento Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered [Sparatutto – ...

Virtua Racing e Wonder Boy : Monster Land disponibili su Nintendo Switch : Virtua Racing e Wonder Boy: Monster Land sono disponibili sull’eShop di Nintendo Switch al prezzo di 6,99 €! La versione SEGA AGES di Virtua Racing mette a dura prova le tue abilità di guida nell’edizione definitiva di un grande classico da sala giochi, che introduce diversi miglioramenti, come una modalità multiplayer locale per un massimo di 8 giocatori, matchmaking online, frame rate migliorato, draw distance maggiore e ...

Virtua Racing e Wonder Boy : Monster Land disponibili su Nintendo Switch : Virtua Racing e Wonder Boy: Monster Land sono disponibili per Nintendo Switch al prezzo di 6,99 €! La versione SEGA AGES di Virtua Racing mette a dura prova le tue abilità di guida nell’edizione definitiva di un grande classico da sala giochi, che introduce diversi miglioramenti, come una modalità multiplayer locale per un massimo di 8 giocatori, matchmaking online, frame rate ...

Super Neptunia RPG disponibile da oggi su PS4 e Nintendo Switch : Il mondo 2D è finalmente giunto nel nostro! Super Neptunia RPG è ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Questo è l’ultimo capitolo della serie Neptunia da quando ha avuto inizio quasi un decennio fa. La versione PS4 avrà due CG leggermente modificati. La versione Nintendo Switch conterrà tutti i CG originali. Il gameplay per tutte le piattaforme non è stato modificato ...

Nintendo risponde alle voci su Switch Mini : "sviluppiamo continuamente nuovo hardware" : Da qualche tempo, molti indizi ci parlano di Nintendo al lavoro su Switch Mini, ovvero la revisione dell'attuale Nintendo Switch che offrirà un'opzione più economica per gli acquirenti. Nintendo ha rifiutato di commentare qualsiasi speculazione fino a questo momento, ma la compagnia ha ora riconosciuto le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, riporta NintendoLife.La seguente dichiarazione proviene dalla 79a riunione annuale degli azionisti di ...