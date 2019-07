Griezmann-Atletico | l’avvocato risponde | “Non andrà in ritiro per stress emotivo”

L’Atletico attacca Barcellona e Griezmann : avevano un accordo già a marzo : Furia Atletico Madrid, il comunicato: “Griezmann e il Barcellona ci hanno mancato di rispetto, incontri e accordo a ridosso della partita con la Juve” Dura la reazione dell’Atletico Madrid sul caso Griezmann-Barcellona. L’attaccante sta per passare ai catalani ma dopo le prima dichiarazioni del presidente del Barca, il club di Madri ha risposto con un comunicato: “In merito alle dichiarazioni del presidente ...

L’Atletico Madrid contro Griezmann e Barcellona : il comunicato è durissimo : Situazione delicata per il futuro dell’attaccante Griezmann, l’Atletico Madrid non ci sta e parla di mancanza di rispetto, nel mirino anche il Barcellona colpevole di aver trovato l’accordo a marzo quando il francese era ancora sotto contratto. “L’Atletico Madrid è a conoscenza del fatto che il Barcelona e il giocatore hanno raggiunto un accordo a marzo”, ha scritto il club di Madrid in una lunga ...

Joao Felix all’Atletico - avrà la 7 di Griezmann : addio certo per il francese : Nonostante non sia ancora partito, Griezmann lascerà sicuramente l’Atletico Madrid: il nuovo arrivato ha preso il suo numero.“powered by Goal”L’Atletico Madrid fa la storia, acquistando il giovane Joao Felix dal Benfica. Il portoghese approda nella capitale spagnola dietro pagamento di 126 milioni, che potrebbero arrivare addirittura a 139. Una spesa ingente, che fa da preludio all’addio di Antoine Griezmann. certo al 100% ...

Calciomercato - il punto sull’estero : il Manchester City prende Rodri - idea Atletico per il dopo Griezmann : Altra intensa giornata di Calciomercato. Tanti i colpi messi a segno nelle ultime ore anche all’estero. Il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria di 70 milioni di euro all’Atletico Madrid per Rodrigo Hernandez, meglio noto come Rodri. La settimana prossima sarà decisiva per il passaggio di Griezmann al Barcellona. L’Atletico Madrid pensa già al sostituto. Il nome giusto sembra essere quello di Alexandre ...

Miguel Angel Marin (AD Atletico Madrid) : “Vi svelo dove giocherà Griezmann” : Non si è mai sbilanciato sul proprio futuro, nonostante già da tempo abbia annunciato il suo addio all’Atletico Madrid. Antoine Griezmann è andato via dalla capitale spagnola, dopo diversi anni importanti, e resta adesso da capire quale sarà la prossima squadra in cui giocherà. Ma se il francese continua a non sbilanciarsi, ci pensa Miguel Angel Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ad anticipare la prossima ...

Atletico Madrid - è Rebic il nome per il dopo Griezmann : dopo diversi anni, Antoine Griezmann ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid. Il campione del mondo è in attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra, ma tutto lascia intendere che possa essere il Barcellona. Nel frattempo, i colchoneros sembrano aver già individuato il sostituto de “Le petit diable”. Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, infatti, gli spagnoli starebbero pensando ad Ante ...

Simeone : “Addio di Griezmann? L’Atletico è sempre stato competitivo nonostante le cessioni” : A pochi giorni dall’annuncio di addio di Antoine Griezmann, Diego Simeone guarda già avanti. “Posso solo ringraziare Antoine per quello che ci ha dato in questi cinque anni. Ho imparato nella vita che non bisogna giudicare le decisioni altrui, specie quando si dà tutto”, le parole del Cholo che, al di là di Griezmann e delle altre partenze sicure (Godin, Lucas e Juanfran) o probabili (Filipe Luis e Rodri), ricorda come ...

Insigne-Dybala è concorrenza per l’Atletico per il successore di Griezmann : Si apre di fatto, anche se non apertamente pubblicizzato, un uovo capitolo della sfida Dybala-Insigne. I due calciatori hanno avuto più di un’occasione di confronto-scontro, basti pensare alla semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli e al labiale dell’argentino: “Stai zitto, non hai vinto niente!”. Calciatori diversi, ma animati entrambi da grande combattività e voglia di primeggiare. Vengono da una stagione ...

Atletico Madrid - il presidente furioso con Griezmann : l’addio del francese fa discutere : Atletico Madrid, Griezmann ha deluso il presidente dei Colchoneros con la sua decisione di lasciare il club Atletico Madrid, il presidente Enrique Cerezo è parso davvero furioso per l’addio di Griezmann, sentitosi tradito dalla scelta del francese: “Più che arrabbiato sono deluso, non me l’aspettavo. Penso che poteva avere un grande futuro con noi, che avrebbe vinto tanto con noi, ma bisogna rispettare la sua decisione e ...

Griezmann lascia l'Atletico Madrid : Antoine Griezmann lascia l'Atletico Madrid. Si apre di già il primo capitolo di quella che potrebbe esser la saga di un super trasferimento per il calciomercato della prossima estate. Valore base dell'operazione prossima ventura: 120 milioni. Ieri notte, in un video sul Twitter del club, il francese ha annunciato, in spagnolo, l'addio per inseguire «nuove sfide». Come ha spiegato lo stesso centravanti, ringraziando i tifosi, dopo aver parlato ...

Ufficiale - Griezmann lascia l’Atletico Madrid : il Barcellona paga la clausola : Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata, l’attaccante Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore attraverso un post pubblicato sui profili social del club spagnolo. “Griezmann ha comunicato al’Atletico Madrid che non sara’ un giocatore biancorosso la prossima stagione”. Sempre attraverso il profilo twitter del club le parole del calciatore: ...