Gli Alex Fodde non sono l’unico male

Dalla Alex provocazione - rifiutano Malta e voGliono impunità! L’accusa del Viminale : Il Viminale accusa la nave Alex di aver rifiutato Malta come porto sicuro e il trasbordo degli immigrati a bordo "a condizione che in porto entri anche l'imbarcazione della Ong". Il ministero dell'Interno parla di "provocazione" che prefigura "una sorta di impunità". Mediterranea replica: "Non abbiamo rifiutato La Valletta ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione".

Un posto al sole - anticipazioni dall’8 al 12 luGlio : Vittorio tradisce Alex : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Vittorio sembra essere andato in confusione per via di Anita. La ragazza, infatti, sta cercando di tornare insieme al figlio di Guido. Questo, anche se legato ad Alex, è visibilmente preso dalla situazione con Anita e non sa come uscirne. […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Vittorio tradisce Alex proviene da Gossip ...

Un posto al sole - Vittorio tradisce Alex : anticipazioni trame dall’8 al 12 luGlio : Seconda settimana di luglio, nuovi episodi per Un posto al sole. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 8 luglio Alberto Palladini pronto a tutto per rovinare l’avvio del nuovo business di Ferri e Filippo: fino a che punto si spingerà? Franco sta per tornare in palestra e ...

La "Baby Horse" Alex Morgan compie trent'anni e porta Gli Usa in finale : Nella rovente estate francese in cui gli italiani hanno scoperto che anche le connazionali sanno giocare - e bene - a calcio, le bizzarre casualità che governano il rotolamento della palla rotonda hanno deciso di regalare un trentesimo compleanno indimenticabile ad Alex Morgan, l’attaccante degli Stati Uniti che, insieme alla brasiliana e compagna di club Marta, si contende lo scettro di “Messi del calcio en ...

Lampadine compatibili con Alexa : le miGliori da comprare : Abbiamo già più volte affrontato il tema – in ambito Domotica – dell’Illuminazione Smart. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case infatti, la gestione dell’elettronica intelligente è divenuta sempre più leggi di più...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luGlio - Fabbiano al quinto set con Tsitsipas. Lorenzi sotto con Medvedev. Bene Seppi - out Giorgi e Arnaboldi. Fuori Naomi Osaka e Alexander Zverev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 3-2 senza break per Tsitsipas contro Fabbiano nel quinto set. 18.46 Alla fine Lorenzi tiene il servizio e si porta sul 4-4. 18.45 Intanto il ceco Jiri Vesely ha battuto il tedesco Alexander Zverev per 4-6 6-3 6-2 7-5. 18.44 Quarta palla break annullata. 18.43 L’italiano ne annulla una terza. 18.42 Lorenzi ha salvato due palle break che avrebbero mandato Medvedev a servire per il ...

Alexa - quando è Prime Day? Il 15 e il 16 luGlio - due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...

Anticipazioni Upas dall'1 al 12 luGlio : Vittorio dovrà sceGliere tra Alex e Anita : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare del triangolo amoroso che vede protagonisti Vittorio, Alex e Anita che, a quanto pare, non si rassegnerà all'idea che il giovane Del Bue possa snobbarla e farà di tutto per sedurlo. Nel frattempo Alex dovrà pensare a badare alla pestifera sorellina Mia e avrà modo di conoscere Assunta, la madre di Vittorio. Alex e Vittorio in crisi Le Anticipazioni di Un posto al sole raccontano ...

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaGlia addosso a Baldassarri dopo l’incidente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...

Trame UPAS fino al 12 luGlio : Vittorio ancora diviso tra Alex ed Anita : Le consuete anticipazioni di Un posto al sole, la fortunata soap opera targata Raitre, non smettono di stupire il numeroso pubblico che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, segue le appassionanti vicende dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Anche le Trame relative alla settimana dall'8 al 12 luglio assicurano una serie di colpi di scena entusiasmanti che - di sicuro - lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Il primo ...

Alexa - quando è Prime Day? Il 15 e il 16 luGlio - due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...

Alexa - mi compri un biGlietto aereo per le vacanze? : In India per acquistare un biglietto aereo non c'è bisogno di andare sul sito di un'agenzia di viaggi come Expedia o di una compagnia aerea: basta essere su Amazon....

Anticipazioni Upas fino al 5 luGlio : Anita metterà Alex in crisi : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato molto spazio ai personaggi di Alex e Vittorio. Purtroppo non ci saranno buone notizie per gli amanti di questa giovane coppia, dato che Anita deciderà di intromettersi prepotentemente in questo rapporto, provocando una crisi come naturale conseguenza dei suoi gesti. Nell'ultimo episodio andato in onda venerdì 21 giugno su Rai 3, Anita (a suo dire) era venuta a salvare Vittorio da una serata ...

Italexit più probabile della Grexit Gli investitori prezzano il rischio : I mercati stanno già prezzando un rischio reale di uscita dell’Italia dall’euro. Lo scrive sul Financial Times Marcello Minenna, l’economista a capo del dipartimento analisi quantitative della Consob, che fa notare come il nostro Paese sia l’unico all’interno della zona euro che non ha beneficiato quest’anno del grande rally che ha interessato le obbligazioni sovrane. Il principale motivo? Proprio il ...