Giulia De Lellis | la dedica e la confessione | “Ti sto stringendo | più di tutti ci sarò”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - quanto pesa separarsi : “Mi manchi” : Giulia De Lellis e Andrea Iannone, quanto pesa separarsi. Il messaggio nel cuore della notte: “Mi manchi” Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone la passione continua a bruciare costantemente. Divampa talmente forte che già le separazioni pesano tanto. I due, pochi giorni fa, hanno dovuto allontanarsi per i rispettivi impegni lavorativi. Lui è volato […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone, quanto pesa separarsi: ...

Un metro e una banana! E' guerra tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis : Non si amano e non fanno niente per nasconderlo. Se Cecilia Rodriguez chiama Giulia De Lellis risponde. La ‘colpa’ del cattivo sangue che corre tra le due sembra la scelta di Giulia De Lellis di iniziare una relazione con il pilota Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella Belen. un’intervista pubblicata sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, Cecilia Rodriguez insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, si è lasciata andare in alcuni ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : shopping in centro a Milano : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più inseparabili. Da quando i due sono usciti allo scoperto, non riescono a trattenere la propria passione. Questa volta il pilota della motoGp e l’influencer sono stati pizzicati nel centro di Milano, intenti a fare shopping. I due giovani al termine di un passeggiata per le vie del centro, si sono scambiati un lungo bacio di fronte ai fotografi di Chi. In serata poi, Andrea e Giulia hanno ...

Giulia De Lellis - che porta il sole nella vita di Andrea Iannone : Giulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneIl pilota e l’influencer. Sul podio dei nuovi amori dell’estate 2019 ci sono Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Ventinove anni lui, ventitrè lei, stanno insieme da circa un mese. E non si nascondono più: la relazione l’hanno ufficializzata con una vacanza insieme – tra tuffi in piscina e gite in ...

MotoGp – Giulia De Lellis e Andrea Iannone sempre più innamorati : dedica social con risposta… romanticissima [FOTO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone innamoratissimi: la coppia dell’estate romanticissima sui social Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più innamorati: la coppia dell’estate è ormai uscita allo scoperto da diverse settimane, confermando gli scoop che impazzavano sul web. Una storia d’amore iniziata con calma e pazienza, con il pilota dell’Aprilia che ha rispettato le richieste delle giovane influencer, come ...

Andrea Iannone - la dedica emozionante di Giulia De Lellis : «Quando si tratta di te - non so che mi succede» : La love story fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, dopo qualche momento di mistero è immediatamente uscita alla luce del sole grazie alle numerose indiscrezioni circolate sui due. Del fatto...

Giulia De Lellis e la dedica ad Andrea Iannone : «Quando si tratta di te - non so che mi succede» : La love story fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, dopo qualche momento di mistero è immediatamente uscita alla luce del sole grazie alle numerose indiscrezioni circolate sui due. Del fatto...

Raffaella Mennoia commenta il botta e risposta tra 'Cechu' e Giulia De Lellis : Giulia De Lellis e Andrea Iannone da quando sono usciti allo scoperto sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate. Come spesso accade per le coppie vip, i diretti interessati vengono colpiti da critiche positive e negative. Nel caso di Giulia e Andrea, mentre i fan sono al settimo cielo, Cecilia Rodriguez non sembra gradire la nuova relazione del suo ex cognato. In occasione del Pitti Uomo di Firenze, la sorellina di Belen aveva deciso ...

“Se si tratta di te io sono felice” - la dedica di Giulia De Lellis ad Andrea Iannone : L'ultima foto pubblicata dall'influencer ed imprenditrice ritrae semplicemente la coppia in un momento quotidiano di scherzo e gioco. Si vede l'ex protagonista di Uomini e Donne sorridere, così come lo stesso Iannone. La frase che Giulia De Lellis dedica al suo compagno dice tanto ed è tratta da un libro del famoso scrittore Carlos Luis Zafon.Continua a leggere

Caso Cecilia Rodriguez – Giulia De Lellis - Raffaella Mennoia : “Usa l’ironia solo chi è all’altezza” : Raffaella Mennoia difende Giulia De Lellis dopo le frasi pronunciate da Cecilia Rodriguez sul suo conto, in riferimento alla relazione con Andrea Iannone. “Sono alti un metro e una banana” aveva detto la sorella di Belén. L’autrice di Uomini e Donne replica: “l’ironia è l’ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base, ce l’ha solo chi è all’altezza”.Continua a leggere

Giulia De Lellis felice con Iannone - Andrea Damante beccato con ‘lei’ : foto : La cronaca rosa non è concentrata solo e soltanto sulla vita sentimentale di Giulia De Lellis. Anche il suo ex, Andrea Damane, continua a essere nel mirino del gossip. Giulietta, per la cronaca, ora sta con Andrea Iannone, che è ancora fresco di addio da Belen Rodriguez (nel frattempo tornata tra le braccia dell’ex marito, Stefano De Martino). Secondo i beninformati, la influencer e il pilota di MotoGp stanno insieme da diverso tempo, anche se ...

Giulia De Lellis e Iannone in scooter - : Giulia De Lellis guida lo scooter di Iannone nel paddock del circuito di Assen mentre il pilota, seduto dietro, riprende divertito Francesca Galici Amore è fiducia: lo sa bene Andrea Iannone che ha lasciato guidare il suo scooter a Giulia De Lellis nel paddock del circuito di Assen dove domani il pilota scenderà in pista per la tappa valida per il motomondiale 2019. love story ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - lui romantico su Instagram : «Erano anni che non vedevo il sole» : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono a tutti gli effetti la coppia dell'estate 2019. Seguitissimi dai fan dell'influencer che gioiscono per la ritrovata serenità della De Lellis, i...

Giulia De Lellis - la dedica d’amore per Andrea Iannone : Ormai è ufficiale: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono la coppia dell’estate. E su Instagram spunta la prima dedica d’amore romanticissima. La fashion blogger e il pilota di MotoGp hanno deciso di vivere alla luce del sole la love story, nonostante le critiche e i gossip. Una relazione coltivata in segreto e nata dopo che la De Lellis è tornata single, chiudendo definitivamente la porta ad un possibile ritorno di fiamma con ...