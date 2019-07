Ginnastica artistica | Universiadi 2019 | Hatakeda e Kaya vincono l’all-around | doppietta

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia quarta con gli uomini. Russo - Patron e Sarrugerio conquistano sette finali : Al PalaVesuvio di Napoli sono incominciate le gare di Ginnastica artistica valide per le Universiadi 2019: prima giornata riservata al turno di qualificazione maschile che assegnava anche le medaglie della gara a squadre. Dominio totale del Giappone che si è imposto con un netto 172.850, terzo oro consecutivo per la compagine del Sol Levante nella kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Sul podio salgono anche ...

TUFFI – Il cinese Huang si colloca provvisoriamente al terzo posto quando manca soltanto il connazionale Liu per concludere la gara 17.57 TUFFI – Mulchanov (80.50) sfiora l'impresa, ma si colloca appena alle spalle del sudcoreano ipotecando comunque la medaglia 17.56 TUFFI – Splendido ultimo tuffo per Gabriele Auber (71.40), nulla da fare purtroppo ...

TUFFI – La classifica dopo il primo terzo di gara vede al comando il cinese Huang (147.50), davanti allo statunitense Windle (142.05) e all'italiano Cosoli (140.35). Sempre in nona posizione Auber (126.65) 17.05 TUFFI – Molto meglio il secondo tuffo di Gabriele Auber (66.65), sicuramente guadagnerà qualche posizione al termine della rotazione 17.02 TUFFI – ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e Giappone per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Luis Porto in testa dopo la prima giornata di qualificazioni - domani l’Italia : Al PalaVesuvio di Napoli sono incominciate le Universiadi 2019 per la Ginnastica artistica, oggi in programma la prima giornata di qualificazioni per il settore maschile. A scendere in pedana sono stati i gruppi misti, cioè gli atleti di quelle Nazioni che non si sono presentate con la squadra (tre elementi). A primeggiare nel concorso generale individuale è stato il brasiliano Luis Porto (80.350 punti: 13.500 al corpo libero, 13.000 al cavallo, ...

Roma. Dove fare Ginnastica artistica : un’attività per tutte le età : E’ una disciplina praticabile fin dalla più tenera età. Si tratta della ginnastica artistica che presenta innumerevoli benefici sia fisici

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Lara Mori vuole incantare Napoli - Martina Rizzelli torna dopo la Coppa del Mondo : L’Italia cercherà di essere grande protagonista alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale di Ginnastica artistica femminile potrà contare su un terzetto di assoluto spessore desideroso di fare esultare il pubblico che riempirà il PalaVesuvio del capoluogo campano. Lara Mori è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni: finalista al corpo libero ai Mondiali e agli Europei, ...

Convocati Ginnastica artistica Universiadi 2019 : chi sono gli azzurri e nomi : Convocati ginnastica artistica Universiadi 2019: chi sono gli azzurri e nomi Da mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio si terranno le Universiadi. Si tratta di un evento sportivo multidisciplinare associabile ai Giochi Olimpici. Alla manifestazione, con cadenza biennale, prendono parte gli atleti universitari, provenienti da tutto il mondo. L’ente che si occupa dell’organizzazione del tutto è il FISU (Federazione Internazionale Sportiva ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : Ivan Brunello a 9 millesimi dalla medaglia alla sbarra! Gerasimova e Listunova sul torno : Ivan Brunello ha sfiorato una storica medaglia di bronzo ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica. A Gyor (Ungheria) soltanto 9 millesimi hanno separato l’azzurrino dal podio alla sbarra, l’atleta di Sesto San Giovanni si era presentato all’atto conclusivo con il punteggio più alto (13.366) ma oggi l’ucraino Nazar Chepurny (13.700) e il russo Ivan Gerget (13.600) hanno fatto saltare il banco, il nostro ...

Ginnastica artistica - European Games 2019. Marco Lodadio : “L’oro ha un sapore diverso - spero di essere un riferimento” : Domenica indimenticabile per Marco Lodadio che ha vinto la medaglia d’oro agli European Games 2019, il Cavaliere del Castello non ha deluso le aspettative della vigilia e ha trionfato agli anelli. Il laziale ha completato la sua scalata personale dopo essersi messo al collo il bronzo ai Mondiali dell’anno scorso e all’argento agli Europei di due mesi fa. Il 26enne ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Carlo Macchini sesto alla sbarra - sfuma la medaglia per l’azzurro : Carlo Macchini non è riuscito nell’impresa di conquistare una medaglia agli European Games 2019, competizione multisportiva che si conclude oggi a Minsk (Bielorussia). L’azzurro si era presentato alla Finale di Specialità alla sbarra forte del primo posto in qualifica ma oggi il marchigiano non è riuscito a eseguire l’esercizio perfetto, ha commesso delle sbavature e si è dovuto accontentare del sesto posto (ultimo, gli atti ...

Ginnastica artistica - MAGO COSMICO : Marco Lodadio conquista l’oro agli European Games - show da sballo sugli anelli : Il Cavaliere del Castello non delude mai, ogni volta che sale sull’attrezzo riesce a essere imperiale e a spiccare il volo. Marco Lodaadio è stato COSMICO ancora una volta, ha messo tutti a sedere e ha impartito una sonora lezione di Ginnastica artistica a tutti gli avversari conquistando la medaglia d’oro sugli amati anelli agli European Games 2019, competizione multisportiva che si conclude oggi a Minsk (Bielorussia). Dopo il ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : Campagnaro e Casali piazzati in finale. Risultati e podi di specialità : A Gyor (Ungheria) si sono disputate le prime Finali di specialità dei Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica, prima rassegna iridata riservata alle under 16 e agli under 18. Oggi erano impegnati due italiani: Camilla Campagnaro ha concluso l’atto conclusivo al volteggio in settima posizione con la media di 13.683 (14.133, 13.233), mentre Lorenzo Minh Casali può ritenersi soddisfatto del quinto posto al corpo libero (13.600, 5.1) a ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Melnikova vince l’all-around - battuta Charpy di 3 decimi. Trionfo di Belyavskiy : A Minsk (Bielorussia) si sono disputate le finali del concorso generale individuale valide per gli European Games 2019, competizione multisportiva giunta alla seocnda edizione. In campo gli uomini e le donne impegnati nell’all-around. FEMMINILE: Angelina Melnikova conquista la medaglia d’oro al termine di una gara estremamente combattuta in cui ha faticato a esprimersi al massimo delle sue potenzialità, la bionda di Voronez non è ...