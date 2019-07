Ghirelli | “Palermo in Serie C?” | il presidente della Lega Pro risponde così

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) “Il Palermo inC? L’ho detto al sindaco Orlando, io il Palermo lo accoglierei a braccia aperte. Ma forse ai tifosi conviene avere un anno di sofferenza, ripulire la società e ripartire dallaD. Li aspetto il prossimo anno“. Queste le parole delPro Francescoai microfoni di Sky. “Quando una società viene esclusa – ha proseguito – è un dolore profondo, perché dietro c’è un mondo e un pezzo dell’emozione si rompe. Tante professionalità e tanti lavori si perdono e siamo di fronte a un dramma. Ma la situazione attuale, con società escluse già a inizio luglio, è molto diversa da quello dello scorso anno e dimostra che le nuove regole funzionano. Palermo, Foggia e Arzachena sono la codacultura passata, la cultura di chi pensa che presentando una qualche documentazione si possa sperare in ...

