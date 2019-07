Germania | lettera di Seehofer a Salvini | | Apri i porti Il leghista

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) Continua la corrispondenza tra i ministri dell'Interno di Italia eper quanto riguarda la situazione nel Mediterraneo che vede, al momento, due imbarcazione di Ong con un carico di migranti, la Alex di Mediterranea, che ha attraccato a Lampedusa, e la Alan Kurdi della Sea Eye che vi si sta dirigendo.Ieri era statoa scrivere a Horstdicendogli che deve trovare una soluzione, visto che la Sea Eye è tedesca, oggi è il tedesco che scrive all'italiano e gli chiede di "riconsiderare la sua posizione di rifiutare l'apertura deiitaliani".Secondo quanto riportato da AdnKronos,ha scritto a:"Conosco bene e riconosco gli sforzi compiuti dal governo italiano e il grande contributo che il popolo italiano ha apportato per contribuire alla soluzione della situazione dei migranti e al miglioramento della situazione umanitaria nel Mediterraneo. ...

