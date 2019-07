Germania invasa dalle processionarie Chiuse scuole | strade e ristoranti

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) C’è un’invasione didella quercia inche ha portato alla chiusura di, piscine,, parchi pubblici e perfino di tratti stradali. Le loro setole urticanti sono pericolose anche se non si entra in contatto diretto con l’insetto perché vengono trasportate da vento, provocando reazioni allergiche, non solo dermatiti ma anche crisi d’asma.L’infestazione insta interessando soprattutto città del Brandeburgo, della Sassonia-Anhalt, del Baden-Wurttemberg, della Baviera e dell stato occidentale del Nord Reno-Westfalia. A Munster, 6 persone sono state sottoposte ad un intervento chirurgico agli occhi per rimuovere le setole delledalla loro retina. A Mulheim nove bambini sono stati trasportati in ospedale il mese scorso per dermatiti e problemi respiratori mentre facevano sport ...

