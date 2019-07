Gentiloni | Ius soli? Non avevo i numeri | Renzi sì

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) Dopo l’attacco di Matteosu migranti e ius, attacco interno al Pd rivolto all’ex ministro degli Interni Marco Minniti e all’ex premier Paolo, quest’ultimo replica per le rime.: 'Migranti? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato' "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata" In una lettera inviata a Repubblica,non attizza il fuoco delle polemiche interne ai dem, ma non rinuncia a rispondere colpo su colpo a. Prima però se la prende con Matteo Salvini che dopo il caso Sea Watch sta negando lo sbarco a Lampedusa ad altre due navi Ong. "Io accuso Salvini per il danno che sta facendo alla funzione stessa del ministro dell’Interno" e perché "sta cancellando l’immagine di un’Italia che sull’immigrazione aveva salvato l’onore dell’Europa" ...

