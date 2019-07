repubblica

(Di sabato 6 luglio 2019) La sanzione dei vigili urbani a una persona che stava dormendo in piazza Piccapietra: "Trasgressore". Il Pd: "Stiamo perdendo umanità"

StraNotizie : Genova, multa da 200 euro a un clochard in centro, l'indignazione dell'associazione San Marcellino… - rep_genova : Genova, multa da 200 euro a un clochard in centro, l'indignazione dell'associazione San Marcellino [news aggiornata… - rep_genova : Multa a clochard in piazza Piccapietra, l'indignazione dell'associazione San Marcellino [news aggiornata alle 12:14] -