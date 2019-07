Gazzetta | Napoli-Juve | è sfida anche per Rafael Leao del Lilla

Gazzetta : De Laurentiis vuole vincere lo scudetto e prepara un Napoli competitivo : Le strategie di mercato del Napoli quest’anno hanno sorpreso un po’ tutti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il fatto che il presidente De Laurentiis abbai deciso di assecondare appieno il suo allenatore ha dimostrato che il Napoli la prossima stagione non ha intenzione di fare ancora lo spettatore. Ancelotti ha terminato il periodo di osservazione e adesso vuole vincere e anche il presidente. Proprio per questo il Napoli ha ...

Gazzetta : Icardi-Napoli - De Laurentiis ha pronto un assegno di 60 milioni per l’Inter : Napoli e Juve è sempre più scontro. Nonostante il campionato non sia ancora iniziato, i due club hanno iniziato a darsi battaglia sul terreno del mercato. In casa azzurra l’idea di poter trattare Icardi ha preso il sopravvento sulle strategie di mercato che sta adottando Aurelio De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport che prospetta una battaglia tra Juve e Napoli per l’argentino. Il Napoli è partito in ritardo nella corsa, una ...

Veretout-Napoli - Gazzetta sicura : “Gli azzurri si sono ufficialmente…” : Veretout-Napoli la società azzurra ha fatto un passo indietro La Gazzetta dello Sport, riporta una notizia di calciomercato che riguarda il Napoli, la società si sarebbe defilata per Veretout: “Ufficialmente, il Napoli si è defilato dalla trattativa con la Fiorentina per Jordan Veretout. Alla base della resa ci sarebbe la richiesta del neo presidente, Commisso, che per cedere il centrocampista francese ha chiesto 25 milioni di ...

Gazzetta – Napoli su Pulgar - clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout… : Gazzetta – Napoli su Pulgar, clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout… Napoli su Pulgar, clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout…. Non si è fermato a Kostas Manolas, il club partenopeo risulta tra i più attivi del mercato con sondaggi, offerte e nuovi profili che ogni giorno vengono accostati. L’ ultimo in ordine di tempo è il cileno del Bologna, Erick Pulgar. Fermo ...

Gazzetta : Napoli sfata tutti i miti negativi e vince la sfida Universiadi : La Gazzetta dello Sport celebra la sfida vinta da Napoli con le Universiadi. Una decisione nata per caso due anni fa dopo la rinuncia brasiliana, una scommessa su cui pochi avrebbero puntato. E invece i numeri parlano chiaro Con novemila atleti di 124 nazioni, 222 gare da disputare fino al 14 luglio, ma soprattutto dopo 69 interventi su impianti affaticati dal tempo e dal degrado, ora risorti a nuova vita Ed è proprio su queste strutture che ...

Abbonamenti Napoli 2019-20 - Gazzetta : “Tutto pronto - ecco quando partirà la vendita” : Abbonamenti Napoli 2019-20. Uno stadio tutto rifatto e i grandi colpi di calciomercato stanno riaccendendo l’ entusiasmo dei tifosi partenopei. In città va sempre più scemando i malumori delle ultime stagioni, con i tifosi azzurri che si preparano ad abbonarsi per assistere alle gare della seconda edizione del Napoli targato Ancelotti. Di seguito quanto riportato dall’ edizione online de ‘La Gazzetta dello ...

Gazzetta – Fabian Ruiz - mister 60 milioni. Il Napoli prepara il rinnovo : Fabian Ruiz può diventare un calciatore importante nel calcio internazionale. Dopo la vittoria con la Spagna nel campionato Europeo Under 21, Fabian è stato elogiato dal presidente De Laurentiis per le sue prestazioni. E Fabian è davvero da elogio, la Gazzetta dello Sport lo definisce il miglio acquisto della scorsa estate, quando il Napoli lo pagò 30 milioni al Betis Siviglia. Oggi Fabian è mister 60 milioni, ma per qualcuno questa valutazione ...

Gazzetta – Napoli - partito l’assalto a James Rodriguez e Veretout : il punto : Gazzetta – Napoli, partito l’assalto a James Rodriguez e Veretout: Gazzetta – James Rodriguez e Veretout. Grandi manovre all’ orizzonte per il club di Aurelio De Laurentiis che quest’ anno è partito spedito per chiudere le trattative prefissate con una certa velocità. Il Napoli ha chiuso il colpo Manolas ed ora si prepara a regalare al tecnico Carlo Ancelotti, ulteriori pedine per il suo scacchiere tattico. E ...

Gazzetta : Decisiva la presenza di Manolas a Montecarlo per chiudere col Napoli : Dopo che ieri sera in tarda serata è arrivato l’annuncio dell’AsRoma del trasferimento di Manolas al Napoli, si è finalmente tirato un sospiro di sollievo da parte dei tifosi, ma anche degli uomini impegnati nelle trattative che negli ultimi grioni avevano avuto non poco da fare. Come rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fondamentale per poter chiudere entro ieri l’accordo è stata la presenza dello stesso ...

Gazzetta : Il Napoli sonda Erick Pulgar del Bologna : C’è anche Pulgar tra gli interessi del Napoli. Secondo quanto scrive la Gazzetta, il club di De Laurentiis avrebbe avviato un sondaggio con Fernando Felicevich, il procuratore del centrocampista 25enne del Bologna. Pulgar sta andando benissimo con la sua Nazionale cilena, arrivata in semifinale in Coppa america (affronterà il Perù) e sta attirando l’attenzione di diversi club. in Italia ci sono, oltre al Napoli, anche l’Inter e ...

Gazzetta : Napoli ai dettagli per Manolas. Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio : Niente paura secondo la Gazzetta dello Sport, i tempi tecnici per chiudere un qualsiasi contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis sono lunghi. Quindi non vede meravigliare se da venerdì Chiavelli, Giuntoli, Mino Raiola e il presidente siano impegnati per gli ultimi particolari dell’accordo di Manolas. C’è da sistemare la questione dei 2,7 milioni dei 36 della clausola che andranno al calciatore e poi i soliti diritti ...

Gazzetta : Mercoledì Fiorentina e Napoli si incontrano per Veretout : Dopo aver chiuso per Manolas il Napoli passa alla trattativa per Veretout. C’è già un appuntamento in programma Mercoledì secondo la Gazzetta dello Sport. C’è anche il Milan sul calciatore francese, ma Veretout ha già espresso la sua preferenza per il club partenopeo, a maggior ragione dopo l’esclusione dei rossoneri dall’Europa League. Anche la Fiorentina preferisce imbastire la trattativa con il Napoli perché Montella ...

Gazzetta : Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa al nuovo acquisto : Gazzetta: Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa al nuovo acquisto Gazzetta: Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa al nuovo acquisto. Stiamo parlando di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina potrebbe essere il terzo tassello di una campagna acquisti mirata a rinforzare la rosa nei punti giusti. Il tutto sotto specifiche richieste del tecnico Carlo Ancelotti. Quindi, il francese andrebbe ad ...

Gazzetta : Se parte Diawara il Napoli può chiudere con Veretout : La partenza di Daiwara libererebbe un posto a centrocampo e potrebbe dare il la per accelerare con Jordan Veretout secondo la Gazzetta dello Sport. Il Napoli non è l’unico club sul francese, ma la meta partenopea è la più gradita, sia per la città che per la possibilità di giocare la Champions e mettersi in mostra. Il gioco della formazione di Ancelotti sarebbe l’ideale per Jordan permettendogli di esaltare le sue doti di copertura e ...