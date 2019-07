Gaten Matarazzo di Stranger Things lancia due brani della sua band audio

Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin di Stranger Things : “Ormai siamo come fratelli” : Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin sono le due giovani star protagoniste dell’appena tornato sui nostri schermi Stranger Things. Gli alter ego in carne e ossa di Dustin Henderson e Lucas Sinclair hanno abbandonato la tranquilla Hawkins per incontrarci nel cuore di Roma, dove ci hanno raccontato la terza stagione della serie, già disponibile su Netflix. Si tratta di otto episodi che, tra primi amori, luna park spaventosi e villain ...

Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin a Roma per lo Stranger Summer Party : come partecipare all’evento : Mentre gli abbonati Netflix sono alle prese con la maratona della terza stagione arriva proprio ieri, 4 luglio, sulla piattaforma, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin sono a Roma per lo Stranger Summer Party che avrà luogo proprio tra qualche ora. La notizia è arrivata poco fa tramite l'account ufficiale di Netflix Italia e ha lasciato senza parole i fan della serie e dei due piccoli eroi che si ritroveranno tra i fan questa sera per la ...

Gaten Matarazzo/ Dustin di Stranger Things 3 condurrà uno show su Netflix! : Gaten Matarazzo, il Dustin Henderson di Stranger Things 3 è pronto a vivere una nuova esperienza: parliamo di Prank Encounters!

Stranger Things 3 : lo spoiler sulla morte di Dustin forse è uno scherzo di Gaten Matarazzo : Agli MTV Movie & TV Awards 2019, che si sono tenuti giorni fa a Santa Monica e hanno visto trionfare 'Game of Thrones' e 'Avengers: Endgame', erano presenti anche alcuni membri del cast di Stranger Things: Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e Noah Schnapp. I tre giovani attori, interpreti rispettivamente di Dustin Henderson, Mike Wheeler e Will Byers, sono stati intervistati da Entertainment Weekly e hanno rilasciato importanti dichiarazioni sul ...

Netflix replica alla shitstorm sulla serie di Gaten Matarazzo che si burla dei lavoratori - Prank Encounters : Siamo stati tra i primi a sottolinearlo, ma non certo i soli: la nuova serie di Gaten Matarazzo che si burla dei lavoratori con una candid camera è un'idea dalle pessime premesse. Annunciata da Netflix come "uno scherzo con una candid camera in cui due estranei pensano che sia il loro primo giorno di lavoro", per poi ritrovarsi ad affrontare una serie di divertenti ostacoli ed imprevisti, Prank Encounters è presentata e prodotta da ...

Dustin morirà in Stranger Things 3? La rivelazione di Gaten Matarazzo in tv sconvolge tutti : Dustin morirà in Stranger Things 3? Non lo sappiamo ancora, il fatto è che si fanno sempre più ingombranti le voci che parlano di una morte eccellente in questo nuovo capitolo della serie Netflix e tutto sembra essere un indizio. Se nei giorni scorsi si è parlato molto di una possibile uscita di scena dell'amato sceriffo Hopper (con tanto di spin off a lui dedicato), in queste ore l'attenzione si è spostata su Dustin. Il giovane protagonista è ...

La pessima idea alla base della nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix - Prank Encounters : Mentre si attende il debutto della terza stagione della serie cult dei fratelli Duffer, arriva la notizia di una nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix: la baby star, attore e musicista noto ai più per il ruolo di Dustin nel thriller ambientato tra Hawkins e il Sottosopra, farà da produttore esecutivo per la piattaforma di streaming in uno spettacolo dal titolo Prank Encounters, la cui idea di fondo, però, lascia ...