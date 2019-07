Francesco Monte | “Mi hanno minacciato di lanciarmi acido addosso | ma non solo…”

Francesco Monte shock : “Dopo la rottura con Giulia ho ricevuto minacce di morte” : Ad un mese dalla rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte. “Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici”. Con l’occasione ha smentito inoltre di essere fidanzato: “Mi ...

Francesco Monte - dopo l’addio a Giulia Salemi rivela : “Ho ricevuto minacce di ustioni con l’acido e di morte” : “Intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta”. dopo la rottura con Giulia Salemi, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto in un lungo post su Instagram in cui si è sfogato dando la sua versione dei fatti e rivelando di aver ricevuto negli ultimi giorni minacce di morte. “minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e ...

Diletta Leotta svela i retroscena della rottura con Matteo Mammì : “Con Francesco Monte…” : “Mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. A un mese dalla fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì, Diletta Leotta ha deciso di parlarne per la prima volta in un’intervista al settimanale Gente, dove ha svelato i retroscena della rottura. “E’ stata una scelta di entrambi”, ha spiegato aggiungendo che al momento non esclude un possibile ritorno ...

Francesco Monte su IG : 'Dopo l'addio a Giulia - minacce di morte ma non ho tradito' : È passato poco più di un mese da quando Giulia Salemi ha annunciato la fine della storia d'amore con Francesco Monte. Il ragazzo, dopo un lungo silenzio, ieri ha deciso di sfogarsi sui social network, prendendosela soprattutto con chi ha puntato il dito contro lui e l'ha accusato di aver tradito l'ex fidanzata. Dopo aver smentito i tanti flirt che gli sono stati attribuiti dalle riviste di gossip nell'ultimo periodo, il pugliese ha confermato ...

Non ho tradito Giulia - basta minacce! Francesco Monte furioso : Un lunghissimo sfogo su Instagram per raccontare la sua versione dei fatti e denunciare il comportamento di alcune persone che nelle ultime settimane l'hanno minacciato di morte. Dopo un lungo silenzio che perdura fin da quando ha chiuso la relazione con Giulia Salemi, Francesco Monte è tornato a parlare e lo ha fatto con un lungo sfogo su Instagram. Quattro storie in cui racconta la sua versione dei fatti e in cui chiede rispetto, ...

