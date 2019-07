FOTO Primo allenamento a Dimaro | tanti applausi per gli azzurri | il report della seduta

Caldo - al villaggio Coldiretti di Milano presentato il primo giardino taglia-afa che salva dallo stress [FOTO] : Con il Caldo record che assedia le città e fa aumentare lo smog nasce il primo giardino terapeutico che aiuta i cittadini a respirare aria pulita e a combattere l’afa, oltre a difendere la salute. La novità è stata presentata al villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, dove è stata allestita un’area verde con piante antismog in grado di “catturare” le sostanze inquinanti ...

La rassegna stampa di giovedì 4 luglio – Le prime pagine di calcio : mercato in primo piano [FOTO] : rassegna stampa – E’ il calciomercato a dominare le prime pagine sportive odierne. La Gazzetta dello Sport apre con “Juve-Icardi, giallo Ibiza”, mettendo in primo piano il presunto incontro tra Wanda Nara e Fabio Paratici sull’isola spagnola. Sulla rosea spazio anche al Torino, con un’intervista al presidente Cairo e al grande ritorno di Buffon alla Juventus. Il Corriere dello Sport apre con ...

[FOTO]Casillas di nuovo in campo : “Si torna a lavoro - primo giorno” : Iker Casillas torna ad allenarsi. Dopo l’infarto che lo aveva colpito il primo maggio durante un allenamento, il portiere spagnolo ha ripreso a lavorare sul campo. Il 38enne è ancora del Porto: il contratto scadrà a giugno 2020. La sua soddisfazione in un tweet: Vuelta al trabajo. Primer día. @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2019 Tutto il mondo applaude quest’uomo per il suo ...

Ramsey conquista subito i tifosi bianconeri : sui social il primo post da juventino [FOTO] : Ramsey fa subito innamorare i tifosi juventini: il primo scatto in bianconero ottiene un’infinità di like Sui social il primo scatto in bianconero che fa sognare i tifosi: Aaron Ramsey, ingaggiato dalla Juventus dei mesi scorsi a parametro zero ha pubblicato poche ore fa il suo primo scatto juventino. L’ex calciatore dell’Arsenal ha postato su Instagram una foto con la maglia della Juventus: “Ufficiale. Fino alla ...

Ecco che cosa può fare il primo smartphone con FOTOcamera quadrupla da 64 MP : Il CEO di Realme India Madhav Sheth ha confermato con un tweet che la società lancerà in questo paese il primo smartphone con fotocamera da 64 MP. Il tweet non ha rivelato il nome del dispositivo in questione ma sarà dotato del sensore da 1,6 megapixel GW1 (1/1,72) di Samsung che impiega pixel della dimensione di 1,6 micron. Il tweet afferma inoltre che lo smartphone sarà in grado di effettuare scatti incredibilmente chiari in condizioni di ...

Giulia De Lellis - Andrea Iannone : la FOTO del primo bacio : Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno in esclusiva le prime foto del bacio fra il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e l'influencer Giulia De Lellis. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima in centro a Milano, dove c'è stato il primo bacio in pubblico, e poi in Sardegna, dove la passione è esplosa. Una settimana fa la De Lellis ...

Le FOTO delle grandi proteste a Praga contro il primo ministro ceco Andrej Babiš : Vanno avanti da settimane e chiedono le dimissioni del capo del governo, accusato di essere coinvolto in un grande scandalo

Andrea Casiraghi : com’è diventato il primo figlio Sacha. Le FOTO : Dicono che Sacha, il primogenito di Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo, abbia l’impronta dei Casiraghi. Classe 2013 e all’anagrafe Alexandre Andrea Stefano ma soprannominato Sacha, incantava tutti già da piccolissimo, nelle foto in braccio al papà o a nonna Carolina e con le mise da perfetto principino. Biondissimo e con lo sguardo vispo, è nato a Londra il 21 marzo 2013 ed è stato battezzato l’anno successivo, in occasione delle nozze ...

Tenetevi pronti - il primo smartphone con la FOTOcamera nel display in arrivo fra pochi giorni : OPPO ha rilasciato oggi un nuovo poster su Weibo che conferma la presenza della società al prossimo Mobile World Congress 2019 a Shanghai. L'immagine del poster suggerisce che il produttore prevede di lanciare il primo smartphone con fotocamera frontale sotto al display all'evento il 26 giugno. L'articolo Tenetevi pronti, il primo smartphone con la fotocamera nel display in arrivo fra pochi giorni proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni Ferit e Nazli - a Bitter Sweet il primo bacio con gran bugia (Video e FOTO) : primo bacio Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il momento tanto atteso è arrivato Il primo bacio tra Ferit e Nazli non arriverà subito sebbene in diverse scene i due saranno lì lì per scambiarselo; pensate che Nazli a un certo punto sognerà di lasciarsi andare tra le braccia di Ferit ma sarà Falos a […] L'articolo Anticipazioni Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il primo bacio con gran bugia (Video e foto) proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini si mostra tutta nuda : lato B in primo piano - FOTO da delirio : Così come mamma l'ha fatta. Eleonora Rocchini ha deciso di mostrarsi su Instagram, appunto, come mamma l'ha fatta, senza velo alcuno, una foto assai spinta per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Posa da urlo senza costume mentre si concede un bagno i

