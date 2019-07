FOTO – Napoli | ritiro Dimaro 2019 | arriva Ancelotti | con lui anche Chiriches e Tonelli

La rassegna stampa di venerdì 5 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi-Napoli - un posto al sole” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con le big del campionato che continuano a muoversi. Sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, la rosea mette in evidenza il mercato dell’Inter che potrebbe piazzare un doppio colpo per il centrocampo, non solo ...

FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha ceduto ufficialmente : nuova avventura col PogoÅ Szczecin : Igor Lasiki andrà in Polonia al Szczecin Igor Lasicki ex attaccante del vivaio azzurro ha annunciato sul proprio account Instagram la sua nuova avventura. Il difensore polacco, è tornato in Polonia ed è un nuovo giocatore del PogoÅ Szczecin. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo, per lui contratto di tre anni con il nuovo club, questo il tweet della società: Leggi anche AS: James Rodriguez-Napoli, l’affare potrebbe ...

FOTO – Diawara saluta Napoli : “Grazie al popolo napoletano per avermi fatto sentire uno di voi! Tre anni intensi e bellissimi…” : Diawara su Instagram saluta Napoli Amadou Diawara ex Bologna dice addio al Napoli, dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’ex Napoli ci ha tenuto a salutare i suoi ex tifosi tramite un bellissimo messaggio di addio su Instagram: “Tutte le avventure hanno un inizio ed una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie , gioie e sconfitte. ...

La rassegna stampa di lunedì 1 luglio - le prime pagine di calcio : Juve alla Rabiot - Manolas al Napoli [FOTO] : rassegna stampa DI LUNEDI’ 1 luglio – In primo piano sulle pagine sportive di oggi il mercato. “Juve alla Rabiot” titola la Gazzetta dello Sport. Sulla rosea spazio anche alla chiusura dell’affare Manolas-Napoli e al mercato delle milanesi. Anche il Corriere dello Sport apre con il colpo francese della Juventus: “Oui, Rabiot!”. Spazio anche alle altre trattative di calciomercato e alla Spagna che ...

Un nuovo sponsor sulla maglia del Napoli : accordo biennale con MSC Crociere [FOTO] : MSC Crociere è il nuovo sponsor di maglia della SSC Napoli. La Compagnia crocieristica è il nuovo Second Main sponsor della SSC Napoli per il prossimo biennio MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo, annuncia la partnership con la SSC Napoli per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. “Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di ...

UFFICIALE – Napoli - ecco la nuova maglia (FOTO) : Napoli, ecco la nuova maglia per la stagione 2019/2020 Napoli nuova maglia| E’ finalmente uscita la prima maglia della Ssc Napoli per la prossima stagione. Stranamente la società partenopea ha deciso di renderla nota molto presto rispetto ai soliti standard, dunque ancor prima di partire per il consueto ritiro di Dimaro. In foto potete vederla in dosso a Fabian Ruiz. Effetto pixellato, come quello del nuovo San Paolo, due grandi ...

[FOTO] Paolo Cannavaro oggi festeggia 38 anni - il Napoli fa gli auguri su Twitter : Storico capitano del club azzurro, Paolo Cannavaro compie oggi gli anni: 38 per l’esattezza. L’ex capitano azzurro, fratello di Fabio Cannavaro (Campione del mondo 2006) anch’egli ex difensore del Napoli, oggi si trova in Cina. Paolo ricopre l’incarico di collaboratore tecnico del Guangzhou Hengda Taobao Zuqiu Julebu o semplicemente Guangzhou, squadra allenata dal fratello Fabio. Ricordato per aver contribuito alla storica promozione del ...

[FOTO]Carlo Alvino su Twitter : “Tutto fatto - molti non credevano alle condizioni del Napoli” : Carlo Alvino, sembra annunciare l’ormai imminente passaggio di Kostas Manolas al Napoli, in cambio di Amadou Diawara più conguaglio a favore dei giallorossi. Ecco le sue parole sul suo profilo Twitter: Qualcuno aveva dubitato. Passa la condizione imposta dal Napoli. Manolas in maglia azzurra e Diawara alla Roma + conguaglio. Tutto fatto. Keep calm e #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@CarloAlvino) June 25, 2019 Leggi ...

Le FOTO del “nuovo” stadio San Paolo di Napoli : Lo storico stadio napoletano è stato ristrutturato per ospitare le Universiadi di luglio e ha cambiato completamente aspetto

Calciomercato Napoli - i tifosi sognano : ESPN Colombia dà per fatto l’arrivo di James Rodriguez! [FOTO] : Il suo nome viene accostato al Napoli da ormai molto tempo. I buoni rapporti con Ancelotti, che lo ha allenato in passato, e la certezza che non rimarrà né al Bayern Monaco né al Real Madrid sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre di più James Rodriguez verso la città partenopea. A dare l’affare per quasi concluso è ESPN Colombia, che si sbilancia sul proprio profilo Twitter “James Rodriguez – si legge ...

FOTO – Striscione contro Sarri a Napoli : “Ti sei venduto la dignità a chi ha il palazzo di proprietà” : Striscione contro Sarri a Napoli: “Ti sei venduto la dignità a chi ha il palazzo di proprietà”. Striscione contro Sarri a Napoli: “Ti sei venduto la dignità a chi ha il palazzo di proprietà”. Dalle 15 di ieri pomeriggio, ovvero da quando Chelsea e Juventus hanno ufficializzato il passaggio del tecnico toscano dai blues ai bianconeri, a Napoli è scoppiato il finimondo. Parliamo ovviamente di Maurizio Sarri, l’ ...

Napoli - crolla cornicione in via Duomo : morto commerciante e sgomberate 30 famiglie. FOTO : Napoli, crolla cornicione in via Duomo: morto commerciante e sgomberate 30 famiglie. FOTO La vittima, 66 anni, era titolare di un negozio di abbigliamento nel centro storico. L'uomo è stato trasportato al Cto (Centro traumatologico ortopedico), ma non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, pompieri e polizia ...

