Forza Italia | Toti lancia il suo movimento | “In dieci anni siamo passati dal 40% al 6

(Di sabato 6 luglio 2019) “Avremo la nostra rivoluzione d’ottobre“. Un concetto non esattamente caro a Silvio Berlusconi. Eppure sono queste le parole usate da Giovperre il suoal teatro Brancaccio di Roma: si chiama – con scarsa fantasia – l’in crescita e dovrebbe servire per superare. “Incondal 40 per cento al 6 per cento e qualcuno ancora dice ‘tutto sommato non è andata così male. Il voto negativo non è possibile… Stiamo andando verso lo zero assoluto.qui perché non posandare avanti così”, ha detto il governatore della Liguria. Che ha ripetuto più volte di non aver voluto organizzare una convention contro Berlusconi. “Nessuno dica cheè contro Berlusconi. Qui non c’è nessuno contro Berlusconi. Nonnemmeno qui per dividere nessuno, ma ...

forza_italia : Due leader. Due amici. - berlusconi : .@forza_italia continuerà nel suo impegno per superare l’ingiusto ed inefficace meccanismo delle sanzioni contro la… - fattoquotidiano : FORZA ITALIA, PROVE DI SCISSIONE Era inevitabile che finisse così. Toti riunisce i fedelissimi al Brancaccio ma B.… -