Florida | esplosione al centro commerciale | “Numerosi feriti”

Florida - esplosione al 'mall' : 20 feriti : 20.01 Panico in un centro commerciale in Florida per un'esplosione che ha causato almeno 20 feriti, di cui due gravi. E' successo a Plantation, città vicina a Fort Lauderdale e che nel 1985 subì ingenti danni per l'uragano Wilma, L'esplosione al 'mall' ha devastato una palestra. Le strade sono coperte dai detriti, soprattutto pezzi di vetro, che sono stati scagliati fino a 100metri di distanza. Danni ai negozi della zona e alle auto ...