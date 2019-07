Fiorentina | Mencucci saluta dopo 17 anni | “Chiesa? Vi svelo la situazione”

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Sandroè stato un grande protagonista della storia della, adesso lascia17. Interessante intervista de ‘La Gazzetta dello Sport’, si parla anche del futuro dell’attaccante Chiesa: “nel 2002 non esisteva nulla. Avevamo preso Quagliarella: garantii io il deposito cauzionale per l’affitto di casa sua. Nel 2013 sono stato chiuso otto giorni con dieci avvocati per l’affare Mario Gomez. In mezzo sponsor, marketing, gestione prima squadra e ragazzi». L’ultima firma è stata un via libera sul contratto di Chiesa? «Non esiste alcun vincolo. Chiesa è un asset che è stato incluso nella vendita. Decideranno la nuova proprietà e il giocatore, che non ha nemmeno un agente ma una famiglia serissima che lo assiste in tutto». Altre eredità lasciate a Commisso? «Laè una macchina perfetta. Siamo arrivati in Champions partendo da zero. ...

