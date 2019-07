Fiorentina | le promesse di Commisso | “non venderò Chiesa nemmeno per 100 milioni | ho i

sportfair

(Di sabato 6 luglio 2019) Il presidente dellaha sottolineato di non voler vendere, ammettendo che non commetterà l’errore fatto in passato con Baggio Roccoha le idee chiare e alcuni sogni da realizzare, provando a riportare in alto ladopo alcune annate alquanto complicate. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il nuovo presidente viola ha parlato ai microfoni del Sole 24 Ore, soffermandosi su quello che sarà il futuro di: “non farò conlo stesso errore che hanno fatto con Baggio. Robi era il più grande e lo hanno venduto solo per i soldi, io non so che cosa prevede il suo contratto, e se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda è il nostro campione non loper 100di dollari. Io ho i miei sogni. Non li dico per scaramanzia. Andiamo avanti passo dopo passo e vediamo che cosa succede. Voglio fare qualcosa per ...

DanyDoc1 : Queste sono le cose che amo nel mondo del calcio. I rapporti e le promesse vere! #astori #pradè #Fiorentina - infoitsport : Fiorentina, Chiesa vuole andare alla Juve e chiede il rispetto delle promesse - albertomarti : RT @SimoNobilini: #Fiorentina | #Commisso in partenza per Firenze: “Affare fatto, ai tifosi viola prometto che sarò da loro…oggi non faccio… -