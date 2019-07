Fiorello | la trattativa con la Rai si complica | l’indiscrezione

Fiorello al posto di Fazio - la trattativa è in bilico : 17mila euro per 2 minuti : Una Rai allo sbando è quella che in queste ore si dibatte tra contratti azzerati, programmi saltati, palinsesti in aria e nomine annunciate. A viale Mazzini con il coltello tra i denti si diceva che la direttora dal pugno di ferro di Rai1 Teresa De Santis fosse a un passo dal dare le dimissioni sfiancata dalle incomprensioni con l’ad Salini. Niente...

Fiorello - la trattativa segreta con la Rai : gli mettono in mano un intero canale? : Tra Fiorello i vertici della Rai ci sarebbe una segretissima trattativa in corso per riportare lo showman in viale Mazzini. Secondo Repubblica, l'ad Fabrizio Salini sarebbe molto vicino al colpaccio già sfumato a Mario Orfeo nel 2018. Stando alle ultime indiscrezioni, il confronto tra Salini e Fiore