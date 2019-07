Fifa 19 Futties | Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! Fred secondo vincitore

Fifa 19 : Annunciato Fred Futties : EA Sports ha da poco Annunciato la carta Futties di Fred per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. La carta in questione può essere riscattata completando la Squad Building Challenges dedicata. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

Fifa 19 Futties : Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! SBC di Lozano disponibile! : La stagione 2018/19 della modalità Fifa Ultimate Team volge alla conclusione è si avvicina sempre di più quello che di fatto è l'ultimo evento dell'anno: Anche questa volta infatti non mancherà il tradizionale appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle […]

Fifa 19 : Due nuove carte FUTTIES riscattabili tramite gli Obiettivi Settimanali : EA Sports ha comunicato che è possibile riscattare due nuovi giocatori FUTTIES tramite gli Obiettivi Settimanali. Fornisci assist con giocatori francesi in 9 vitt. Rivals differenti per un Coman OSCAR DI FUT [non scambiabile] Vinci 4 partite Squad Battles con 11 giocatori Liga NOS a liv. Campione o sup. per un Danilo Pereira OSCAR DI FUT [non scambiabile] FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme...

Fifa 19 : Annunciato Hirving Lozano Futties : EA Sports ha da poco Annunciato la carta Futties di Hirving Lozano per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. La carta in questione potrà essere riscattata completando la Squad Building Challenges dedicata a partire dalle 19:00. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Fifa 19 : FUTTIES – Gli Oscar di FUT sono tornati! : Per festeggiare la stagione, i FUTTIES sono tornati! Questo evento FUT a tempo limitato celebra il meglio di tutto FUT 19 riportando alcuni dei tuoi giocatori preferiti e Squad Building Challenges (SBC) di tutto l'anno, oltre a contenuti nuovi di zecca per aiutarti ad aggiornare la tua squadra. Ci sono stati alcuni incredibili giocatori rilasciati negli eventi FUT quest'anno...

Fifa 19 : In arrivo i Futties – Gli Oscar di FUT : EA Sports tramite i menu di gioco ha annunciato che a partire da mercoledi 3 Luglio partirà l'evento dedicato agli Oscar della modalità FIFA 19 Ultimate Team. Maggiori dettagli saranno divulgati nei prossimi giorni. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.