Festa Unità di Reggio | 2 milioni di debiti e Pd pronto a passo indietro | così tramonta

Ragusa - due comunità in Festa nel nome dei Santi Pietro e Paolo : In onore dei Santi Pietro e Paolo, due comunità in festa a Ragusa. Tantissimi i fedeli che non hanno voluto mancare a un evento significativo

Roma - sindacati in piazza per la maniFestazione unitaria. FOTO : Roma, sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO Per le strade della Capitale sfilano insieme Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. In piazza del Popolo previsti i comizi dei leader. Landini: “Sciopero generale autunno? Nulla è escluso”. ...