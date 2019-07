Farmaci | 3 400 sono aumentati di prezzo nei primi 6 mesi 2019 negli USA

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019)Stati Uniti i prezzi di oltre 3.400neidel, con una crescita del 17% rispetto al numero di prodotti a costo lievitato registrato nel 2018, pari a 2.900. L’aumento medio delè stato del 10,5%, pari a 5 volte il tasso di inflazione. Per 41ilè cresciuto di oltre il 100%, inclusa una versione generica dell’antidepressivo fluoxetina – il noto Prozac* – il cui costo è aumentato dell’879%. Lo rivela un’analisi di Rx Savings Solutions, rilanciata dalla Cbs news. Gli aumenti dei prezzi arrivano in un momento in cui legislatori e consumatorisempre più preoccupati per il crescente costo delle terapie, che supera di gran lunga la crescita dei salari e il costo della vita. Quattro americani su 5 ritengono che il costo dei medicinali con obbligo di prescrizione medica sia irragionevole, ...

