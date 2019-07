Famiglia | Di Maio apre a Fontana | “Bene l’assegno unico per i figli fino a 26 anni Porti

Dl Famiglia - Garavaglia : “Il miliardo che avanza dal reddito? Va a ridurre deficit”. Di Maio : “Frasi da tecnico - Lega divisa” : “Il miliardo che avanza, se avanza, dal Reddito di cittadinanza servirà a contenere l’aumento del deficit” e non per finanziare il decreto Famiglia proposto dal vicepremier Luigi Di Maio. Lo ha detto il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia a 24 Mattino su Radio 24, riaccendendo le polemiche sul provvedimento che anche secondo il titolare del Tesoro Giovanni Tria ha problemi di coperture. “Questo lo dicono le regole di ...

Tria : «Riassorbire gli 80 euro di Renzi». Di Maio : dl Famiglia - i soldi ci sono : Per verificare se il reddito di Cittadinanza richiederà meno risorse da utilizzare bisognerà attendere la fine dell'anno e per ora il decreto sulla famiglia non ha la copertura. La...

"Decreto Famiglia senza coperture". Tria blocca Di Maio - ma i 5 stelle rilanceranno dopo le Europee : In una stagione di vacche magrissime anche un miliardo diventa una cifra sulla quale non sono ammessi slanci euforici nè tantomeno azzardi. L’estrema prudenza di Giovanni Tria ritorna, ancora una volta, a frenare la necessità, anche elettorale, dei 5 stelle che per portare a traguardo il decreto sulla famiglia vogliono utilizzare un miliardo di risparmi previsti dalla spesa per il reddito di cittadinanza. Fosse stata una ...

"Decreto Famiglia dopo il voto" Di Maio mette Salvini nell'angolo : Scacco matto di Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Intervenendo alla presentazione della FASE2 del governo con tutti i ministri pentastellati il capo politico del Movimento 5 Stelle ha affermato: "Il decreto famiglia per me è un'emergenza ma non è da approvare prima del voto... Segui su affaritaliani.it

Tria : «Niente coperture per il dl Famiglia» Di Maio : «Non è vero - i soldi ci sono» : Tensione per la decisione di far slittare il decreto. Di Maio «E’ una priorità». Il ministro dell’Economia attacca anche gli 80 euro di Renzi: «Erano sbagliati, costarono 10 miliardi: verranno riassorbiti»

Tria : «Niente coperture per il dl Famiglia Di Maio : «Non è vero - i soldi ci sono» Duello sulla sicurezza - il decreto slitta : Tensione per la decisione di far slittare il decreto. Di Maio «E’ una priorità». Il ministro dell’Economia attacca anche gli 80 euro di Renzi: «Erano sbagliati, costarono 10 miliardi: verranno riassorbiti»

DECRETO Famiglia/ Ecco perché le giovani coppie bocciano la proposta Di Maio : Il Consiglio dei ministri ha discusso le proposte di Di Maio. Ma le giovani coppie chiedono impegni e progetti più strutturali

Di Maio : CdM è oggi - porto dl Famiglia : 12.00 oggi "ci sarà il Cdm, che è confermato e io porterò il dl sugli aiuti alle famiglie", dice il vicepremier Di Maio. Il CdM potrebbe svolgersi dopo le 16, ordine del giorno ancora da definire, con l'annuncio, da un lato, di Di Maio delle norme sulla famiglia, mentre il suo omologo Salvini ha ribadito di avere pronto il decreto sicurezza. "Ho sentito che qualche membro del governo vorrebbe dirottare su altre misure questi soldi - ha ...

Decreto Famiglia - Di Maio contro la Lega : «Non sabotate - in gioco il futuro del governo» : Famiglia, Di Maio non usa giri di parole e accusa: «Qualcuno prova a sabotare Decreto, non ci stò». «Io lo dico forte e chiaro: sulle famiglie si regge il futuro di...

Decreto Famiglia - Di Maio contro la Lega : «Non sabotate - in gioco il futuro del governo» : Famiglia, Di Maio non usa giri di parole e accusa: «Qualcuno prova a sabotare Decreto, non ci stò». «Io lo dico forte e chiaro: sulle famiglie si regge il futuro di...

DL Famiglia - Di Maio : “Io voglio aiutare i genitori che fanno figli - ma la Lega fa ostruzionismo - per questo potrebbe cadere il governo” : Luigi Di Maio si sbilancia sul Decreto Famiglia, accusa la Lega di rallentare la sua approvazione per questo motivo, il governo potrebbe cadere “Possiamo dividerci su tutto ma non sulla Famiglia. Su questo decreto si gioca il destino e la tenuta del governo“. Il vicepremier Luigi Di Maio da Torino accusa la Lega di “ostruzionismo” per sabotare il suo provvedimento che “aiuta i … Continue reading DL Famiglia, Di Maio: “Io voglio ...

Governo - Di Maio duro con Salvini : “Basta ostruzionismo. Su decreto Famiglia si gioca tenuta dell’esecutivo” : “Il Governo deve andare avanti ma se ogni occasione diventa pretesto per creare tensione sono preoccupato. Che senso ha un Governo del cambiamento che non fa velocemente un decreto per destinare un miliardo di euro di risorse che avanzano alle famiglie italiane che fanno figli e oggi sono meno sostenute di Europa”. Così Luigi Di Maio a Torino. Politica | Di F. Q.. Dl famiglia, Di Maio: ...

Dl Famiglia - Di Maio : “Su questo si gioca tenuta del governo - da Lega ostruzionismo” : “Possiamo dividerci su tutto ma non sulla Famiglia. Su questo decreto si gioca il destino e la tenuta del governo“. Il vicepremier Luigi Di Maio da Torino accusa la Lega di “ostruzionismo” per sabotare il suo provvedimento che “aiuta i genitori che fanno figli“. L’ennesimo fronte di uno scontro interno all’esecutivo ormai a tutto campo, dai migranti alle inchieste, su cui però il leader del M5s usa ...

Famiglia - Fontana : Di Maio è "leghista" : 21.32 "Immensa soddisfazione e gioia per la conversione di Di Maio sulla Famiglia. Ha capito la nostra lezione:se il Paese vuole crescere deve puntare sul rilancio della natalità. Di Maio è diventato un leghista, un mio discepolo". Così il ministro leghista per la Famiglia, Fontana. "Battute e folclore", dice DiMaio."Non replico. Parlo solo di cose serie: Un miliardo in più alle famiglie con figli. Il decreto sarà approvato nelle prossime ...