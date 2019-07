Fabian Ruiz dopo il grande Europeo disputato fa una richiesta chiara al Napoli | i dettagli

L’Equipe incorona Fabian Ruiz come calciatore moderno : L’Equipe incorona Fabian Ruiz come calciatore moderno. Il settimanale del giornale sportivo francese dedica una foto al centrocampista spagnolo e lo elogia per le sue caratteristiche tecniche. Tecnica perfetta, intelligenza di gioco, velocità d’esecuzione, passaggi laser, sono le caratteristiche di Fabian che promette di essere un campione moderno. Il centrocampista del Napoli si è messo in mostra anche negli Europei Under 21 per ...

Valdano tesse l’elogio di Fabian Ruiz : il talento che sconfessa la teoria di Cruyff sull’altezza : Sa come nascondere la palla Jorge Valdano in un suo commento su El Pais celebra Fabian Ruiz e la sua altezza. Il talento dello spagnolo ha sconfessato uno dei punti fermi del grande Cruyff che diceva che nel calcio essere piccoli è un vantaggio, perché puoi cambiare direzione e idea a ogni passo. Fabian, decretato dalla Uefa miglior giocatore negli Europei Under 21, ha dimostrato, dall’alto del suo metro e novanta, che ci sono altri modi ...

CdS – Rinnovo Fabiàn Ruiz : il Napoli prima deve risolvere le situazioni di cinque azzurri : Rinnovo Fabiàn Ruiz Il Napoli pronto a preparare la trattativa per rinnovare il contratto di Fabian Ruiz, protagonista assoluto dell’Europeo U21 vinto negli scorsi giorni dalla Spagna. La SSC Napoli prima di attivarsi per Ruiz deve sistemare gli accordi con Callejon e Mertens (scadenza 2020), poi quelli di Milik, Zielinski e Maksimovic (scadenza 2021). Subito dopo penseranno a blindare il centrocampista spagnolo che attualmente ...

CorSport : Il Napoli non ha fretta di blindare Fabian Ruiz : Dopo una stagione esplosiva e un Mondiale che lo ha consacrato miglior giocatore del torneo, il valore di Fabian Ruiz è lievitato. Arrivato la stagione scorsa per 30 milioni di euro, oggi ne vale più del doppio e sono diversi i club ad essersi accorti di lui, mentre in Spagna si mangiano le mani per averlo lasciato andare. Lo spagnolo guadagna circa 1,9 milioni a stagione. Il contratto che lo lega al Napoli scade nel 2023. Il club lavorerà ...

CorSport : Fabian Ruiz - una fuga di talento che raramente la Spagna consente : In Spagna si mangiano le mani, scrive il Corriere dello Sport. L’anno scorso nessun club spagnolo ha voluto investire i 30 milioni necessari per accaparrarsi un giovane promettente. Si fece avanti il Napoli e lo portò in Italia. “Una fuga di talento che raramente accade da queste parti”. E il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarlo andar via. Fabian ha lavorato moltissimo, sia dal punto di vista fisico che mentale. È instancabile, scrive il ...

GdS – Fabian Ruiz - il Napoli punta su di lui! In un anno raddoppiato il suo valore : Fabian Ruiz ha disputato una prima grande stagione col Napoli e un Europeo Under 21 ad altissimi livelli. Stando alla Gazzetta dello Sport, le prestazioni eccellenti del ragazzo hanno già fatto lievitare il costo del suo cartellino portandolo a circa 60 milioni. Il Real Madrid sembra aver messo gli occhi sul gioiellino del Napoli, ma dalla Campania fanno sapere che il ragazzo è incedibile. Secondo la rosea, gli azzurri starebbero già ...

Gazzetta – Fabian Ruiz - mister 60 milioni. Il Napoli prepara il rinnovo : Fabian Ruiz può diventare un calciatore importante nel calcio internazionale. Dopo la vittoria con la Spagna nel campionato Europeo Under 21, Fabian è stato elogiato dal presidente De Laurentiis per le sue prestazioni. E Fabian è davvero da elogio, la Gazzetta dello Sport lo definisce il miglio acquisto della scorsa estate, quando il Napoli lo pagò 30 milioni al Betis Siviglia. Oggi Fabian è mister 60 milioni, ma per qualcuno questa valutazione ...

Manolas al Napoli e Fabian Ruiz sul tetto d’Europa - la doppia vittoria di De Laurentiis : Parliamoci chiaro, il colpo Manolas ha sancito la fine dei giochi al massacro di alcuni “terrapiattisti” del pallone. Di quelli, cioè, pronti ad essere sempre bastian contrario purché al centro c’era l’obiettivo di screditare società, progetto tecnico e squadra. In una sera il Napoli calcio ha visto passare cadaveri sul fiume che nemmeno il cinese più ottimista. Manolas al Napoli, Fabìan Ruiz sul tetto d’Europa. e ...

Fabian Ruiz : “Sono felice di stare a Napoli. Ancelotti mi ha fatto crescere” : Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, e protagonista brillante della vittoria della Spagna agli Europei Under 21 ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva Estate “Sono molto contento per la vittoria del’Europeo. Siamo partiti male contro l’Italia ma abbiamo meritato la vittoria finale” Su Ancelotti? “Con lui sono cresciuto molto, perché mi ha dato tanta fiducia. È una persona importante per me. Ho giocato molte ...

VIDEO – Fabian Ruiz cammellone : il tormentone di Fedele spopola pure in Rai : Fabian Ruiz cammellone: il tormentone di Fedele spopola pure in Rai Fabian Ruiz cammellone: il tormentone di Fedele spopola pure in Rai. La Spagna vince gli Europei Under 21 del 2019 grazie ad un Fabian Ruiz strepitoso. Termina infatti 2-1 la finale di Udine contro la Germania. Il centrocampista del Napoli dopo appena 7 minuti realizza un gran gol, dopodiché la Spagna resiste nella ripresa e raddoppia al 69′ grazie a Dani Olmo. Nel ...

UFFICIALE – Fabiàn Ruiz eletto miglior giocatore dell’Europeo Under 21 - la Spagna : “Mvp - mostro!” : La Uefa premia Fabiàn Ruiz come MVP dell’Europeo Under 21 Il centrocampista del Napoli è della Nazionale spagnola Fabian Ruiz è stato protagonista di un Europeo eccezionale! Infatti la Uefa lo ha nominato miglior centrocampista dell’Europeo Under 21, attraverso un comunicato sul profilo Twitter UFFICIALE . Fabiàn è stato protagonista di un gran gol anche nella finale, la Spagna lo ha esaltato attraverso un Tweet che celebra la ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Spagna-Germania 2-1 : Rojita in trionfo - Fabian Ruiz magico! Quinto sigillo delle Furie Rosse : La Spagna ha vinto gli Europei Under 21 di calcio 2019, le Furie Rosse hanno sconfitto la Germania per 2-1 nella Finale andata in scena alla Dacia Arena di Udine e hanno così conquistato la rassegna continentale di categoria per la quinta volta nella storia (l’ultima risaliva al 2013, due anni fa persero l’atto conclusivo proprio contro la Germania che è così costretta ad abdicare). La Rojita conferma il pronostico della vigilia, ...

VIDE- Spagna in vantaggio con un capolavoro di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz ancora protagonista con la Nazionale Under 21 della Spagna. Con un meraviglioso gol porta in vantaggio la sua squadra nella finale dell’Europeo contro la Germania alla Dacia Arena di Udine. Dopo appena 7 minuti di gioco il centrocampista del Napoli attacca un corridoio centrale e apre il mancino dai venticinque metro. La palla di deposita in rete sotto lo sguardo dell’incolpevole Nubel L'articolo VIDE- Spagna in ...