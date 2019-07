EUTANASIA | INDAGATO EMILIO COVERI DI EXIT ITALIA Ha aiutato prof siciliana a morire?

EUTANASIA - insegnante morta in Svizzera : responsabile Exit Italia indagato a Catania. La Procura : “Aiuto al suicidio” : “Ho consigliato ad Alessandra di fare testamento biologico, di associarsi a Exit per poi ottenere tutte le informazioni e le indicazioni pratiche per andare in Svizzera e ricorrere al suicidio assistito“. Dovrà rispondere del reato di “aiuto al suicidio” Emilio Coveri, responsabile di Exit Italia – associazione che promuove il diritto all’Eutanasia – raggiunto da un avviso di garanzia spiccato dalla ...