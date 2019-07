Eutanasia | donna morta in Svizzera | avviso di garanzia per Exit Italia

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Gabriele Laganà L’diè stato notificato a Emilio Coveri, presidente e fondatore dell’associazioneche promuove il diritto all’. La signora deceduta non aveva informato i familiari della sua scelta Undicon l'imputazione di "omicidio del consenziente relativamente all'articolo 580 del Codice Penale" è stato consegnato ad Emilio Coveri, presidente e fondatore di, associazione che promuove il diritto all’e che da anni offre informazioni per ricorrere alla cosiddetta “dolce morte” in. Il provvedimento è stato spiccato dalla procura di Catania e riguarda il caso di unadi Paternò deceduta il 27 marzo scorso in una struttura di Forch, non lontano da Zurigo, riconducibile alla clinica Dignitas che pratica il suicidio assistito. Il centro risulta in contatto proprio con l'associazione...

