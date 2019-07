Volevamo smettesse! Ettore Weber sbranato al circo dalle tigri davanti alla moglie Loredana

(Di sabato 6 luglio 2019), il domatore di 61 anniche stava addestrando, è mortoagli occhi dellaLorendana. I due, sposati da 40 anni, avevano 2 figli, che pare volevano che il padre smettesse di scendere in gabbia per riposarsi. Intanto, mentre proseguono le indagini della Procura di Bari, i felini responsabili dell'attacco sono stati posti sotto sequestro e affidati allo Zoosafari di Fasano. Negli attimi immediatamente successivi all'attacco dei felini, verificatosi lo scorso 4 luglio, Loredana ha cercato di farlo rialzare, gridandogli di affrettarsi, maera già morto. I due erano sposati da 40 anni, insieme erano anche co-proprietari del, ed hanno due figli, Eros ed Alex, anche loro artisti circensi. Sempre stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, erano soprattutto i due ragazzi a volere che lui smettesse. Adesso tutti gli spettacoli in programma sono stati interrotti e continuano le indagini della Procura di Bari che ha aperto un fascicolo di inchiesta sul caso.