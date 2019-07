Equitazione | Global Champions Tour Parigi 2019 | grande vittoria di Lorenzo De Luca nella

Equitazione - Global Champions Tour Parigi 2019 : ottimo secondo posto di Lorenzo De Luca - ritiro per Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Parigi del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, secondo posto per Lorenzo De Luca su Soory de l’Hallali, mentre si registra il ritiro di Alberto Zorzi su Vauban du Trio: questi gli odierni risultati degli italiani impegnati nella competizione transalpina. Vittoria per l’irlandese Darragh Kenny su Christos, che chiude con un netto in 65″78, con 0″33 ...

Equitazione - Global Champions Tour Monaco 2019 : per Lucia Le Jeune Vizzini un 6° ed un 17° posto : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Monaco del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, giunge 17ma Lucia Le Jeune Vizzini, mentre è 27° Alberto Zorzi, infine si classifica 37° Emanuele Gaudiano. Vittoria per il transalpino Kevin Staut, che chiude con un netto in 56″11. Nella classifica della tappa monegasca vincono gli Scandinavian Vikings di Evelia Tovek e Geir Gulliksen, che vanno a ...

Equitazione - Global Champions Tour Monaco 2019 : nel Principato trionfa Julien Epaillard - decimo Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Monaco del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 10° posto per Alberto Zorzi su Danique (4 penalità in 69″45), 16ma Lucia Le Jeune Vizzini su Loro Piana Filou de Muze (4 penalità in 74″35), e 30° posto per Emanuele Gaudiano su Kingston van het Eikenhof (8 penalità in 72.01) per quanto riguarda gli italiani impegnati nella competizione appena conclusa nel ...

Equitazione - Global Champions Tour Cascais 2019 : doppio successo di Martin Fuchs - per Lucia Le Jeune Vizzini un 17° posto ed un ritiro : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Cascais del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, giunge 17ma Lucia Le Jeune Vizzini su Loro Piana Filou de Muze, con percorso netto in 78″50. Vittoria per l’elvetico Martin Fuchs su Chaplin, che chiude con un netto in 69″98, con un risicato margine sul tedesco Marcus Ehning su Comme Il Faut, secondo in 70″57. A completare il ...

Equitazione - Global Champions Tour Cascais 2019 : vince l’irlandese Michael Duffy - 12ma Lucia Le Jeune Vizzini : Nella prima gara della tappa di Cascais del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 12° posto per Lucia Le Jeune Vizzini su Loro Piana Filou de Muze (percorso netto in 78″72), unica azzurra presente in Portogallo, nella prova vinta dall’irlandese Michael Duffy. Vittoria per l’irlandese Michael Duffy su Mullaghdrin Touch the Stars, che chiude con un netto in 72″71, con un gran margine ...

Equitazione - Global Champions Tour Stoccolma 2019 : nel Gran Premio individuale vince Peder Fredricson - decimo Lorenzo De Luca : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Stoccolma del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, giunge 22° Lorenzo De Luca su Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos, con 4 penalità in 68″16, mentre si ritira Alberto Zorzi su Cinsey. Vittoria per l’egiziano Nayel Nassar su Lucifer V, che chiude con un netto in 67″53, con un risicato margine sullo svedese Henrik von Eckermann su ...

Equitazione - Global Champions Tour Stoccolma 2019 : vince Daniel Bluman - 15° Alberto Zorzi e 20° Lorenzo De Luca : Nella prima gara della tappa di Stoccolma del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 15° posto per Alberto Zorzi su Cinsey (4 penalità in 64″07), mentre termina 20° Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII (4 penalità in 70″42), nella gara vinta dall’israeliano Daniel Bluman, già vincitore a Roma del Gran Premio individuale. Vittoria per l’israeliano Daniel Bluman su Conconcreto ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il Global Champions Tour di Stoccolma. In Svezia in gara Lorenzo De Luca ed Alberto Zorzi : L’ottava tappa del Global Champions Tour di Equitazione scatterà nel fine settimana a Stoccolma, in Svezia, dove saranno due gli azzurri al via, ovvero Lorenzo De Luca, che monterà Ensor de Litrange e Scuderia 1918 Halifax Van Het Kluizebos, ed Alberto Zorzi, che sarà in sella a Dakota e Cinsey. Non sarà però questa l’unica manifestazione di rilievo nel fine settimana, dato che a Sopot, in Polonia, andrà in scena la terza tappa della ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : Niels Bruynseels trionfa a Cannes - 23° Alberto Zorzi : E’ andata al belga Niels Bruynseels la tappa di Cannes (Francia) del Longines Global Champions Tour 2019, al termine di una gara dal percorso molto selettivo, che ha lasciato solamente dieci binomi al jump-off, dal quale sono rimasti fuori nomi illustri come quelli del britannico Ben Maher, dello svedese Peder Fredicson, del francese Julien Epaillard, ma anche dell’azzurro Alberto Zorzi, che in sella a Danique non è riuscito a ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : Hans Peter Dreher ed Emanuele Gaudiano trionfano nella giornata odierna - quinto Alberto Zorzi : Seconda giornata di gare a Cannes, dove si sta vivendo una nuova tappa del Longines Global Champions Tour 2019, con ben due gare disputate quest’oggi, a cominciare dal Prix Leclerc, vinto dal portacolori azzurro Emanuele Gaudiano, che in sella a Carlotta ha completato il percorso nel minor tempo, precedendo in classifica l’irlandese Shane Breen su Colmar e la svedese Evelina Tovek su Winnetou de la Hamente. Nel Prix Marriott, invece, ...

Equitazione - Longines Global Champions League 2019 : Emanuele Gaudiano il più veloce nella prima prova - successo brasiliano nel Grand Prix : Arrivano buone notizie per i colori azzurri da Cannes (Francia), dove è in corso di svolgimento la tappa della Longines Global Champions League 2019, in cui il più veloce della prima prova è stato l’italiano Emanuele Gaudiano, che in sella al suo Kingston van het Eikenhof ha chiuso il percorso in 67.57 secondi, sconfiggendo in classifica il tedesco Hans-Dieter Dreher su Prinz, in rappresentanza dei New York Empire e Ben Maher su Explosion, ...

Equitazione - Global Champions Tour Amburgo 2019 : ritiro per Emanuele Gaudiano - ancora bene Daniel Deusser : Nella seconda ed ultima gara della tappa di Amburgo del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, si ritira Emanuele Gaudiano su Caspar 232, unico azzurro in gara. Vittoria per la statunitense Margie Goldstein-Engle su Dicas, che chiude con un netto in 72″95, con un ampio margine sul transalpino Roger Yves Bost su Sunshine du Phare, secondo in 74″96. A completare il podio la terza piazza ...

Equitazione - Global Champions Tour Amburgo 2019 : vince Daniel Deusser - dodicesimo Emanuele Gaudiano : Nella prima gara della tappa di Amburgo del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 12° posto per Emanuele Gaudiano su Caspar 232, unico azzurro in gara, che trova il netto sul percorso base, completato con il crono di 80″49. Vittoria per il tedesco Daniel Deusser su Killer Queen VDM, che chiude con un netto in 70″66, con un buon margine sulle due amazzoni statunitensi che completano il podio, ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : Martin Fuchs diventerà una leggenda - fine settimana da dimenticare per Alberto Zorzi : Si è appena concluso il fine settimana del Longines Global Champions Tour 2019, che in quel di Madrid ha messo in scena una serie di competizioni, in cui ad emergere è stato in maniera univoca lo svizzero Martin Fuchs, vero trionfatore del fine settimana, che si candida ad un ruolo da assoluto protagonista nel futuro, anche lontano. Il cavaliere elvetico ha dapprima testato Chica, chiudendo quattordicesimo e ventiduesimo nella prima giornata, ma ...