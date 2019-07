Egitto-Sudafrica | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Pronostico Egitto vs Sudafrica - Coppa d’Africa 06-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Egitto - Sudafrica , sabato 6 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Con la fase a gironi già in archivio, la Coppa d’Africa entra nel vivo con gli ottavi di finale e una grande sfida tra i padroni di casa dell’ Egitto e il Sudafrica . L’ Egitto ha vinto agevolmente il gruppo A a punteggio pieno e senza subire gol, grazie ai successi con Zimbabwe ...

LIVE Sudafrica-Namibia 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si riparte in Egitto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Dentro Gurirab per Shilongo nel Namibia. 46′ Si riparte! INIZIO SECONDO TEMPO 22.48 Prima frazione priva di occasioni degni di note: meglio il Namibia nella prima parte, salvo calare contro la corsa dei Bafana Bafana, che si sono avvicinati al gol nel finale con Tau. La seconda frazione ci riserverà maggiori emozioni? FINE PRIMO TEMPO 45′ Finisce qui il primo tempo, senza ...