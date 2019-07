Ecco il succo di Breuss che promette di sconfiggere i tumori Ovviamente è una fake news

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) La digiunoterapia proposta dacomporta il consumo quotidiano didi barbabietola e altri ortaggi per guarire dal cancro. Ma davvero funziona? A sentire, sì. Nel suo libro Cancro, leucemia e altre malattie apparentemente incurabili sono guaribili con metodi naturali, scritto verso la fine degli anni 80 del secolo scorso, questo naturopata austriaco riportò le testimonianze di numerose persone che sarebbero guarite dal tumore seguendo pedissequamente la sua ricetta: consumo quotidiano, per 42 giorni, di undi barbabietola, carota, rafano, sedano e patata, associato a tisane. Ilè tuttora in vendita e questa digiunoterapia è fra le diete più spesso gettonate in presenza di tumore, come ha riportato una review tedesca del 2012 (“How useful are diets against cancer?”. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 2012). Ma quello che può far bene a dosi ...

