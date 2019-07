Dovrebbe scoppiare una bomba qua

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) “Ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi maledetti, scoppiasse unasu questo circolo qua, unadevequa”. Rischio sanzione per Fabio Fognini che, dopo aver perso il secondo set del match contro Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon, si è lamentato del campo numero 14 su cui giocava. A chi gli chiedeva di commentare le imprecazioni ha risposto: “Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, ma non ho altro da aggiungere”. Fognini ha voluto spiegare la sua frustrazione: “In campo un agonista molte volte sbaglia, si è frustrati, ed io lo ero perché non stavo giocando come volevo. Se si è offeso qualcuno chiedo scusa, ma è tutto qui”.

