huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) Undiè stato notificato a Torino dai carabinieri di una stazione locale ad Emilio Coveri, responsabile di, associazione che promuove il diritto all’eutanasia. Il provvedimento è stato spiccato dalla procura di Catania e riguarda il caso di unadi Paternò (Catania), di professione insegnante, deceduta lo scorso aprile in unache pratica il suicidio assistito.Non è chiaro se il reato ipotizzato dagli inquirenti è “l’omicidio del consenziente” o se, come è più probabile, si tratta di “aiuto al suicidio”.La, secondo quanto è stato ricostruito, aveva 46 anni e pativa una depressione e una nevralgia cronica, la sindrome di Eagle. E’ deceduta il 27 marzo in una struttura nei pressi di Zurigo riconducibile allaDignitas, che risulta ...

Notiziedi_it : Eutanasia: avviso di garanzia a Torino per ‘Exit Italia’ dopo morte in Svizzera di una donna siciliana - HuffPostItalia : Donna siciliana muore in una clinica in Svizzera. Avviso di garanzia a Exit Italia - Elisabettadd : RT @Farfalla921: Una donna siciliana denuncia la Gip di Agrigento: la capitana è rimasta 14 giorni in mare pur nella consapevolezza di pote… -