Diretta Egitto Sudafrica | risultato 0-0 | streaming DAZN | Bafana Bafana brillanti

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : si riparte al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Mothiba pressa El Shenawy: il #1 egiziano subisce fallo. 47′ ELNENY! Tiro alto di poco. 46′ Un cambio nell’Egitto: dentro Ahmed Ali, fuori Mohsen. 46′ Si riparte al Cairo! INIZIO SECONDO TEMPO 21.49 Termina la prima frazione con tanto equilibrio in cui l’Egitto ha giocato meglio nei primi minuti sfiorando il gol con il sinistro, quindi nel finale, è ...

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : equilibrio al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Le squadre si studiano: l’Egitto prova a creare mentre il Sudafrica cerca l’occasione per ripartire. 28′ LORCH! Tiro fuori di poco: che bolide! 26′ Squadre lunghe in questo frangente di match: il Sudafrica prova a ripartire contro il muro egiziano. 24′ CHE COSA HA SPRECATO TREZEGUET!! Contropiede partito dai piedi di Salah per il #7 che conclude ...

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : i Faraoni si giocano la qualificazione al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 L’Egitto ha vinto i due precedenti ufficiali: nel ’96 e nel ’98 ha vinto rispettivamente 1-0 e 2-0 contro i Bafana Bafana. 20.49 Squadre pronte ad entrare in campo al Cairo. 20.46 Domani si sfideranno alle 18 Madagascar e RD Congo e alle 21 Algeria-Guinea. 20.43 Manca sempre meno all’inizio della sfida tra Egitto e Sudafrica: ci saranno sorprese? 20.41 Arbitrerà ...

LIVE Egitto-Sudafrica - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : i Faraoni si giocano la qualificazione al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Contro ci sono i Bafana Bafana, che hanno vinto la competizione nel 1996, un anno dopo quella degli Springboks nella Coppa del Mondo di rugby diventata celebre come rappresentazione della lotta alla apartheid. 20.26 L’Egitto è tornato grande dopo il tris di successi nella Coppa continentale tra il 2006 e 2010. 20.24 Come avvenuto durante le qualificazioni in vista di Russia 2018, ...

LIVE Sudafrica-Namibia 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : si riparte in Egitto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Dentro Gurirab per Shilongo nel Namibia. 46′ Si riparte! INIZIO SECONDO TEMPO 22.48 Prima frazione priva di occasioni degni di note: meglio il Namibia nella prima parte, salvo calare contro la corsa dei Bafana Bafana, che si sono avvicinati al gol nel finale con Tau. La seconda frazione ci riserverà maggiori emozioni? FINE PRIMO TEMPO 45′ Finisce qui il primo tempo, senza ...

LIVE Egitto-RD Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : vittoria dei Faraoni - Salah ed Elmohamady fanno sognare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PARTITA Grazie a tutti per averci seguito. Una serena buonanotte da OA Sport. FINISCE QUI. Egitto-RD Congo 2-0. Decidono i gol di Elmohamady e Salah nel primo tempo, seconda vittoria per i Faraoni nella Coppa d’Africa e qualificazione per gli ottavi di finale. I Leopardi hanno colpito due traverse nel primo tempo e incappano nel secondo ko. Quattro minuti ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Faraoni lanciati verso la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ I Leopardi cercano di spingere sulle fasce approfittando di un po’ di stanchezza dei Faraoni ma la RD Congo non sembra in grado di impensierire i padroni di casa. 71′ La RD Congo non ci sta provando più di tanto, i Leopardi non riescono a costruire occasioni da gol e l’Egitto amministra abbastanza agevolmente. 69′ Cartellino giallo per Melneny, ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Faraoni in controllo - Leopardi sfortunati con le traverse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ I Leopardi stanno insistendo con dei lanci lunghi, non è la strategia giusta per cercare di riaprire la partita. 62′ La partita ora è molto spezzata e sta diventando fallosa dopo un primo tempo molto avvincente. 59′ Mohsen lascia il campo e viene sostituito da Hassan. Primo cambio per l’Egitto. 57′ Brutto fallo di Muzinga su Mohsen, il giocatore Congolese si ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Salah ed Elmohamady lanciano i Faraoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL PRIMO TEMPO. EGITTO-RD Congo 2-0. Un minuto di recupero. 44′ I Faraoni hanno capitalizzato al meglio le occasioni che hanno avuto e sono stati fortunati visto che i Leopardi hanno colpito due traverse in un primo tempo estremamente avvincente. EGITTO-RD Congo 2-0. 43′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Elmohamady la sblocca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ SALAAAAAAAAH! Missile a giro su punizione, Matampi si immola con una parata celestiale. Egitto a un passo dal raddoppio. 29′ TREZEGUEEEEEEET! PERCUSSIONE MAESTOSAAAAA! Assolo da centrocampo, arriva al limite dell’area e Pope lo tira giù rimendiando un sacrosanto cartellino giallo. Ora una punizione interessante. 27′ Ora la partita è cambiata, l’Egitto sta ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Salah si divora un gol - traversa dei Leopardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ I Leopardi ora sono schiacciati ma giocano comunque con disinvoltura e si fanno apprezzare per un buon palleggio. 20′ Mohsen è lasciato troppo solo, Salah sta toccando pochi palloni, Trezeguet non incide. Non è il migliore Egitto. 18′ I padroni di casa cercano il lancio lungo ma vanno fuori misura. 16′ I Faraoni manovrano a centrocampo, sembrano essersi ripresi dopo ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : Faraoni a caccia della vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 FORMAZIONE RD Congo (4-3-3): Matampi; Mpeko, Muzinga, Nekadio, Tisserand; Mputu, Moke, Bokadi; Bolingi, Maghoma, Bakambu. 21.38 FORMAZIONE EGITTO (4-2-3-1: El Shenawy; Hegazy, Alaa, Ashraf, Elhohamady; Hamed, Elneny; Trezeguet, Salah, Said; Mohsen. 21.36 Ricordiamo i soprannomi delle due squadre: Faraoni per l’Egitto, Leopardi per l’Ugana. 21.34 Entrambe le squadre hanno ...