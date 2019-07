De Rossi ha deciso! Nessuna squadra dopo la Roma | sarà ritiro con un futuro in Nazionale

sportfair

(Di sabato 6 luglio 2019) Daniele Deha fatto un passo indietro:al di fuori dellal’addio ai giallo. Per lui unnellaitaliana Nei giorni scorsi la notizia dell’addio di Daniele Deallaaveva scosso il mondo del calcio italiano. Il capitano giallorosso,aver interrotto i rapporti con la società in merito al rinnovo del contratto, aveva dichiarato di voler vagliare diverse offerte dall’Italia (e magari qualcuna anche dall’estero) per continuare la sua carriera.qualche giorno di riflessione e di vacanza però, Desembra aver fatto un passo indietro. ‘Il Tempo’ riporta la volontà di Dedi ritirarsi dal calcio giocato. Per lui si aprirebbero le porte dellaitaliana con un ruolo di vice dell’attuale CT Roberto Mancini o una posizione nello staff. Ciò che sembra chiaro è il rifiuto di una posizione ...

