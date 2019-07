De Ligt Juventus | sprint bianconero | mossa decisiva di Raiola | i dettagli

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...

Acquisti Juventus - non solo De Ligt : arriva il nuovo centrale difensivo : Acquisti Juventus- Come anticipato in mattinata, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt in maniera ufficiale. Accordo già raggiunto con il giocatore, 8 milioni di euro annui di base, più bonus, fino ad arrivare a 12 milioni di euro annui. Detto questo, i bianconeri proveranno a sbloccare la trattativa con l’Ajax […] More

Capello : 'Con De Ligt la Juventus è la mia favorita per la Champions' : La Juventus, da diverse settimane, sta lavorando per allestire la rosa del futuro. Infatti, il club bianconero sta cercando di regalare a Maurizio Sarri una squadra altamente competitiva. La prossima settimana, la Juve si radunerà per iniziare a preparare la prossima stagione e alla ripresa dei lavori il tecnico toscano avrà già alcuni nuovi acquisti come Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Luca Pellegrini. Anche se quest'ultimo non è da escludere che ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : Ajax ‘irritato’ su affare De Ligt : Nuovi scenari riguardanti l’affare Juventus-De Ligt. Negli ultimi giorni, accelerata dei bianconeri che hanno scalzato il Barcellona. Ma, fanno sapere dalla Spagna, l’Ajax non ha ancora completamente chiuse le porte ai blaugrana. Motivo? Gli olandesi si sarebbero ‘irritati‘ dal comportamento della Vecchia Signora. ‘Marca‘ riferisce infatti che la società di Amsterdam non avrebbe gradito il fatto che la ...

De Ligt Juventus - nessun allarme : ecco quando sarà ufficializzato : DE Ligt Juventus- nessun pericolo e nessun allarme. De Ligt sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, oggi i bianconeri hanno inoltrato la prima offerta ufficiale all’Ajax: offerta da circa 65 milioni di euro che il club olandese potrebbe rispedire al mittente. Paratici, dal canto suo, proverà ad innalzare […] More

Calciomercato Juventus : de Ligt slitta - per Icardi gli ostacoli si sarebbero moltiplicati : Piccolo stop per de Ligt e nuovi ostacoli per Icardi. Le ultime notizie riguardanti il Calciomercato della Juventus si possono riassumere così. Per il difensore ieri è stata formulata la prima offerta che l’Ajax ha rispedito al mittente con un secco “no, grazie”. I lancieri sanno che devono cedere il proprio capitano, ma per ora tengono duro sulla cifra e non vorrebbero fare sconti. Si scalda sempre di più anche il fronte dell’attaccante ...

Mina Rzouki (BBC) : 'De Ligt ha scelto la Juventus per tre motivi - uno di questi è CR7' : La Juventus da alcune settimane è al lavoro per acquistare Matthijs De Ligt: i bianconeri avrebbero un accordo con il giocatore per un ingaggio da 8 milioni più quattro di bonus. Inoltre, per De Ligt verrebbe inserita una clausola rescissoria da 150 milioni che andrebbe a salire negli anni. Dunque adesso la Juve sarebbe al lavoro con l'Ajax per trovare un accordo sul cartellino del difensore classe 99. Infatti, la Juve avrebbe proposto ai ...

Juventus - per De Ligt si mette male : sul difensore dell'Ajax piomba il Barcellona : Si complica il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus, con il Barcellona che torna prepotentemente in corsa per il difensore più ambito d'Europa. La notizia viene rilanciata dal sito spagnolo di Marca, secondo cui i bianconeri non riescono a raggiungere un accordo con l’Ajax per chiudere l’

Calciomercato Juventus - De Ligt si complica : l’Ajax chiede 87 milioni : La Juventus continua il pressing per Matthijs De Ligt: l’Ajax chiede 87 milioni, più o meno la stessa cifra pagata dal Liverpool per Virgil Van Dijk.“powered by Goal”La Juventus non molla Matthijs De Ligt. Dopo aver raggiunto l’accordo con il ragazzo (quinquennale da 7,5 milioni fissi più bonus per un totale di 12), la ‘Vecchia Signora’ è in piena trattativa con l’Ajax per trovare una quadra sul prezzo del ...

Zazzaroni : Con De Ligt la Juventus risponde al Napoli (di nuovo) e all’Inter : Zazzaroni ne è convinto. Lo scrive sul Corriere dello Sport. L’acquisto di De Ligt da parte della Juventus è la risposta dei bianconeri all’Inter che si rinforza in difesa con Godin e al Napoli che affianca Manolas a Koulibaly. Come nell’estate scorsa, dopo il colpo messo a segno da De Laurentiis con l’acquisto di Ancelotti, la Juve “dispettosa” acquistò Ronaldo, oggi soffia il difensore più forte del mondo ...

Padoin : 'Con De Ligt e Pogba alla Juventus il campionato sarebbe già finito' : La Juventus potrebbe essere una delle principali protagoniste del calciomercato estivo: gli arrivi di Ramsey e di Rabiot, l'acquisto in prospettiva di Pellegrini, quello assai probabile di De Ligt ed il ritorno di Buffon stanno evidentemente certificando l'ottimo lavoro della dirigenza bianconera, come ha confermato a TMW l'ex giocatore bianconero Simone Padoin, 35 enne oggi svincolato. Quest'ultimo ha avuto modo di elogiare il direttore ...

Juventus - dopo Buffon potrebbe essere acquistato de Ligt : La Juventus è pronta a regalare altri importanti acquisti a Maurizio Sarri e ai tifosi bianconeri: martedì 4 luglio è il giorno dedicato alla visite mediche di Gianluigi Buffon, che a breve quindi potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus. Il portiere dovrebbe firmare un contratto annuale a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus che si attiveranno al raggiungimento di determinati obiettivi. L'arrivo dell'ex portiere del Paris Saint Germain ...

Calciomercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo : intanto si lavora ai bonus per De Ligt : Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni ...

Juventus - De Ligt sarebbe sempre più vicino : potrebbe arrivare settimana prossima (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere la regina del mercato di Serie A: nonostante l'ottimo lavoro sul mercato di Napoli ed Inter, la dirigenza bianconera è pronta ulteriormente ad investire, dopo gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral (mancherebbe solo l'ufficializzazione), Rabiot e il prossimo annuncio del ritorno di Buffon a Torino. A tal proposito, le visite mediche del portiere campione del mondo 2006 con la nazionale italiana sarebbero previste ...