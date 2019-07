De Ligt alla Juventus | spunta una telefonata a Sarri

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Matthijs Deha chiamato Maurizioin persona: vuole capire come giocherà la. Ulteriore segnale di vicinanza…“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra Dee la. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da parte sua. Adesso resta ‘solo’ da convincere l’Ajax dal punto di vista economico. Ma c’è tempo…Quella legata a Deè diventata però a tutti gli effetti una vera e propria telenovela di calciomercato. Prima l’olandese è stato ad un passo dal Barcellona, poi dal PSG e adesso d.In tutto questo nella giornata di venerdì il presidente del Barcellona, Bartomeu, si è lanciato in un criptico: “So ...

