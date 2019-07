Dal 40 al 6 per cento | ma per qualcuno non va male

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) Toti sferza Forza Italia: “Siamo passati dal 40 al 6 per, eppure c’èche dice non è andata così. Cosa doveva succedere per andare?”, domanda retorico il presidente della Regione Liguria durante il suo intervento alla convention “Italia in crescita”.“Parte della nostra classe dirigente di Forza Italia, ho visto stamani sui giornali, ha passato il tempo ad ammonire a non venire qui al Brancaccio, questa effervescenza fa paura, il virus delle primarie è contagioso, d’estate poi...ma la prossima volta verranno in tanti che stavolta non trovato il coraggio”, dice Toti.

