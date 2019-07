Dai ‘totiani’ ai ‘lealisti’ | mappa delle anime di Forza Italia

ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019) Nel giorno in cui Giovanni Toti raduna i suoi al teatro Brancaccio di Roma, e' sempre piu' in fermento la galassiadie, in attesa che si avvii la fase del rinnovamento promesso da Silvio Berlusconi, crescono i malumori interni non solo nei confronti dell'attivismo del governatore ligure, ma anche di un progetto futuro che stenta a delinearsi. Vero e' che, quasi completamente chiusa la finestra elettorale di settembre, e' venuta meno l'urgenza di mettere mano al partito per cambiargli faccia nel tentativo di recuperare quella fetta di elettorato che, confermano le urne, si e' diretta verso nuovi e diversi lidi. Berlusconi, galvanizzato dal ritorno sulla scena con l'elezione al parlamento europeo e un nuovo protagonismo a Bruxelles, dove ha ritrovato vecchi amici ed alleati, ha ripreso in mano le redini del partito, e anche per sedare i mal di pancia ha nominato ...

