Da cinque a tre aliquote per abbassare le tasse

Bimba di cinque anni morta annegata mentre faceva il bagno : è l’ennesima vittima di questi giorni : Una Bimba di cinque anni è morta oggi, poco prima delle 13, mentre faceva il bagno nel fiume Reno in località Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. In base a quanto riferito, la piccola si trovava in compagnia di alcuni familiari e sarebbe annegata: a nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Ed è solo l’ultimo caso di annegamento avvenuto in questi giorni in Italia. Sempre oggi è morta ...

Torna lo Strega Off : presenti anche i cinque finalisti a poche ore dalla premiazione : In attesa della cerimonia finale del Premio Strega che avverrà il 4 luglio, la sera precedente ci sarà lo Strega Off, l'appuntamento informale a cui prenderanno parte anche i cinque finalisti. La serata si aprirà con un dibattito sul tema "I confini delle parole", per proseguire con un'intervista agli autori. Il pubblico voterà il suo preferito, contribuendo al voto dello Strega Off e a quello del Premio Strega.Continua a leggere

Alberto Bonisoli - il ministro della Cultura : “I cinque libri finalisti al Premio Strega? Non li ho letti - ho altre priorità” : “Chi mi piacerebbe vincesse il Premio Strega? Prima dovrei vedere i libri”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, oggi ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Non ha letto i libri in lizza?”, gli chiedono i conduttori. “No, questi no”. “Neanche quello di Scurati?” “No”. Qual è l’ultimo libro che ha letto? “Si intitola ‘Il ...

Patch di maggio 2019 in rilascio per cinque Huawei : Mate 20 - P30 Lite e tre MediaPad : Huawei ha riversato nei canali di distribuzione una gran quantità di aggiornamenti per molti dei suoi dispositivi, due smartphone e tre tablet L'articolo Patch di maggio 2019 in rilascio per cinque Huawei: Mate 20, P30 Lite e tre MediaPad proviene da TuttoAndroid.

Bangladesh - treno precipita nel fiume : cinque morti e 67 feriti - 20 sono gravi : Un treno della Upaban Express si stava dirigendo verso la capitale Dacca quando cinque vagoni sono precipitati da un ponte. Il bilancio è di cinque morti e 67 feriti, venti dei quali in gravi condizioni.

Diretta Danimarca Austria Under 21/ Streaming video Rai : solo cinque i precedenti : Diretta Danimarca Austria Under 21 Streaming video Rai: cronaca live della partita di Udine, che è valida per il gruppo B agli Europei Under 21 2019.

Picchiano - minacciano e rapinano lo stesso anziano per cinque anni : arrestati due trentunenni : Due ragazzi di 31 anni di Lamezia Terme sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. I due per cinque anni consecutivi hanno rapinato sempre lo stesso uomo.

Premio Strega 2019 : ecco i cinque finalisti : Addio Fantasmi (di Nadia Terranova)M - Il figlio del secolo (di Antonio Scurati)La straniera (di Claudia Durastanti)Il rumore del mondo (di Benedetta Cibrario)Fedeltà (di Marco Missiroli)Lo spoglio va avanti fino alle dieci e mezza di sera, con gli autori che attendono con ansia il responso e il proiettore che mostra il punteggio via via accumulato dai romanzi in gara. Alla fine la cinquina del settantatreesimo Premio Strega è finalmente ...

Premio Strega 2019 - ecco chi sono i cinque finalisti : è sfida all’ultimo voto tra Marco Missiroli e Antonio Scurati : Due uomini (favoriti) e tre donne. La cinquina finalista del Premio Strega 2019 è servita. A succedere alla strana e indecifrabile meteora letteraria di Elena Janeczek e del suo altrettanto indecifrabile La ragazza con la Leica (Guanda) sarà uno tra: Marco Missiroli – Fedeltà (Einaudi); Antonio Scurati – M, il figlio del secolo (Bompiani); Benedetta Cibrario – Il rumore del mondo (Mondadori); Claudia Durastanti – La Straniera (La Nave di Teseo); ...

I cinque libri finalisti al Premio Strega : Ci sono tre scrittrici e due scrittori, e gli editori sono Einaudi, Mondadori, Bompiani e La Nave di Teseo

Quante tazzine di caffè al giorno si possono bere? Due - tre - venticinque? Lo svela la scienza : Una ricerca della British Heart Foundation ribalta le conclusioni di precedenti studi sulla nocività del caffè in caso di consumo eccessivo. In passato alcune analisi avevano rilevato che numerose dosi di caffè potevano essere la causa di patologie arteriose, aumentando la pressione sul cuore e il rischio di attacco cardiaco, e si è consigliato per anni ai bevitori di ridurne il consumo. L’analisi della British Heart Foundation ha studiato ...

Lega - Rixi condannato a tre anni e cinque mesi | "Già consegnato mie dimissioni" | Salvini : "Incredibili condanne senza prove" : Il tribunale infligge un mese in più rispetto alle richieste del pm. Per Rixi scattano anche le limitazioni politiche della Legge Severino

Lega - Rixi condannato a tre anni e cinque mesi per il caso delle spese pazze in Liguria : Il tribunale infligge un mese in più rispetto alle richieste del pm. Per Rixi scattano anche le limitazioni politiche della Legge Severino

Linea Verde Life – Trentacinquesima puntata del 25 maggio 2019 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Trentacinquesima puntata del 25 maggio 2019 – Anticipazioni e temi. ...